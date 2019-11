WRC : Coup de tonnerre chez Citroën !

Suite à la décision de @SebOgier de quitter Citroën Racing à l’issue de cette saison 2019 en Championnat du Monde des Rallyes, @Citroen a décidé de mettre un terme à son programme sportif en @OfficialWRC 2020 du fait de l’absence de pilote de pointe disponible pour la saison 2020 pic.twitter.com/yEsSK4NAE0

Coup de tonnerre dans le monde du rallye WRC ! Alors que les dernières rumeurs annonçaient un probable arrêt de Citroën à la fin de la saison 2020, c’est finalement dès 2019 que l’écurie française a décidé de dire stop ! « Suite à la décision de Sébastien Ogier de quitter Citroën Racing à l’issue de cette saison 2019 en Championnat du Monde des Rallyes, Citroën a décidé de mettre un terme à son programme sportif en WRC 2020 du fait de l’absence de pilote de pointe disponible pour la saison 2020 », écrit Citroën dans un communiqué.Selon les dernières rumeurs, il devrait signer chez Toyota, et ainsi remplacer le champion du monde Ott Tänak, parti avec Hyundai rejoindre son dauphin Thierry Neuville. C’est donc un grand jeu de chaises musicales dans le petit monde du rallye, qui débutera la saison 2020 à Monte-Carlo du 23 au 26 janvier. Alors qu’il était sous contrat chez Citroën pour 2020, le Finlandais Esapekka Lappi se retrouve donc sans volant, mais il devrait rejoindre M-Sport.Présent en WRC depuis 2001, sauf en 2006 et 2016, Citroën quitte donc le championnat du monde des rallyes. « Cette décision va permettre à Citroën de renforcer ses moyens marketing sur sa stratégie de marque pour répondre aux enjeux de la transition énergétique avec le lancement d'une nouvelle génération de modèles électrifiés dès 2020 », écrit l’écurie dans un communiquéalors que le Gapençais était sextuple champion du monde en titre (avec Volkswagen et M-Sport), et une troisième place au classement général du championnat du monde. Il a préféré aller voir ailleurs pour sa dernière saison au plus haut niveau.