WRC - Australie : Le parcours raccourci à cause des feux de forêts

Le championnat des constructeurs perturbé ?



#WRC #RallyAustralia ATENCIÓN ⚠️: @RallyAustralia

Así sería el nuevo itinerario

- Jueves: solo se altera el shakedown

- Viernes: 7SS y 19,84 km

- Sábado 8SS y 63,41 km

- Domingo 4SS y 11,12 km



Heureusement pour Ott Tänak, il a été sacré champion du monde des rallyes lors de l’avant-dernière épreuve, fin octobre en Catalogne... Car la dernière manche du championnat WRC, prévue en Australie ce week-end, va être sérieusement rabotée !(entre Brisbane et Sydney). Si la Fédération internationale de l’automobile l’approuve, un tout nouveau parcours sera proposé aux pilotes, avec sept spéciales vendredi, dix samedi et quatre dimanche, mais sur des distances largement réduites, allant de 2,4 à 8,75 km seulement. Certaines spéciales seront disputées à plusieurs reprises, comme la « Raleigh 19 » (3,16km) que les pilotes parcourront quatre fois vendredi, deux fois samedi et deux fois dimanche.C’est donc une fin de saison très spéciale qui s’annonce ce week-end, sachant que le nombre de points accordées sera, comme le parcours, réduit de deux tiers également, comme le stipule le règlement. Si cela n’aura pas de conséquence au classement des pilotes, Ott Tänak étant déjà sacré, cela en aura au classement des constructeurs, Hyundai ne comptant pour le moment que 18 points d’avance sur Toyota, qui espère faire son retard en Australie., et les pilotes ont été avertis qu’ils ne devaient pas s’arrêter dans les herbes hautes ou les buissons en cas de problème mécanique ou d’accident, mais rejoindre au plus vite un endroit où la chaleur de la voiture ne pourra pas provoquer d’incendie.