Rallye - WRC : Ogier rejoint Toyota

Après Citroën (2009 à 2011), Volkswagen (2012 à 2016), Ford M-Sport (2017 et 2018) et de nouveau Citroën (cette année), Sébastien Ogier va découvrir la saison prochaine à 35 ans une quatrième équipe dans sa carrière. Comme attendu, le pilote ayant décidé de quitter Citroën après sa troisième place au classement final du dernier Championnat du Monde en date, entraînant du même coup le retrait de la firme française du WRC, va poursuivre son aventure dans la catégorie reine du rallye chez Toyota.

Sur Twitter, l'écurie japonaise a confirmé ce mercredi ce qui avait valeur de secret de polichinelle depuis le retrait d'Ogier de chez Citroën, à savoir qu'elle s'appuierait en 2020 dans la peau de leader sur le Gapençais. Ce dernier, qui aura pour équipiers le Gallois Elfyn Evans et le jeune Finlandais Kalle Rovanpera (19 ans), remplace dans le baquet de l'équipe championne du monde des constructeurs 2018 le nouveau champion du monde en titre Ott Tänak, parti, lui, chez Hyundai où il a rejoint son dauphin Thierry Neuville. « Je suis vraiment très heureux de rejoindre cette équipe. C’est un autre nouveau défi pour moi et je l’attends avec impatience. Je suis maintenant impatient de commencer à travailler avec une marque aussi emblématique que Toyota, ainsi que mon idole d’enfance, Tommi Mäkinen », apprécie Ogier, privé d'un septième sacre consécutif par son rival estonien cette saison mais bien décidé à coiffer une septième couronne pour ce qui devrait être sa dernière saison en WRC.

Ogier, comme Kankkunen et Mäkinen ?

« L’objectif est de réussir ensemble et de tenter de reconquérir le titre de champion du monde », ne cache pas le compatriote de Sébastien Loeb, par ailleurs très heureux du line-up présenté mercredi par Toyota. « Il est intéressant. Je connais très bien Elfyn (Evans) car j’ai déjà travaillé avec lui auparavant et je suis sûr qu’il peut aussi apporter beaucoup à l’équipe. Kalle (Rovanpera) a déjà prouvé de nombreuses choses en rallye, c’est un réel talent, et je suis sûr qu’il va s’améliorer très vite. Nous sommes tous les trois nouveaux venus dans l’équipe. Il va donc être difficile d’apprendre la voiture, mais nous ferons de notre mieux pour performer le plus rapidement possible. » Après son départ de chez Volkswagen en 2016, le Français avait déjà été à deux doigts de rejoindre Toyota, mais sa journée d'essais au volant de la Yaris n'ayant pas donné satisfaction, Ogier avait finalement préféré donner son aval à Ford M-Sport. Cette fois, le deal est bien réel, et le pilote aux 47 victoires et 79 podiums en WRC va pouvoir tenter de rejoindre sur les tablettes les Finlandais Juha Kankkunen (Peugeot, Lancia puis Toyota) et Tommi Mäkinen (Subaru, Mitsubishi et Toyota), son nouveau directeur chez Totoya. Les deux hommes sont les deux seuls à ce jour à avoir été couronnés dans trois équipes différentes. Ogier ne demande qu'à les rejoindre, en espérant que ses nouvelles couleurs lui sourient autant qu'à ses deux illustres prédécesseurs.