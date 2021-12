Rallye - WRC : Ogier ne reviendra pas sur sa décision

Une nouvelle Toyota hybride à maîtriser

Vendredi dernier, Sébastien Ogier a fêté ses 38 ans, et ne comptez pas sur lui pour changer d’avis sur la suite de sa carrière. L’octuple champion du monde des rallyes a annoncé que 2022 serait une saison à temps partiel pour lui en WRC, et ce sera bel et bien le cas même s’il remporte pour la neuvième fois le rallye de Monte-Carlo (il détient le record de victoires, devant les sept de Sébastien Loeb), qui se déroulera du 20 au 23 janvier. « Ah non c’est sûr, ça n’arrivera pas. Après Monte-Carlo, il y a de grandes chances que je ne fasse pas de rallye avant un moment, a-t-il confié à Autosport. Parce que même en ce moment, je dis que j'ai besoin de cette pause et j'ai l'impression de n'en avoir aucune parce que je suis de nouveau dans les préparatifs pour Monte-Carlo. La vérité est que jusqu'à présent, Monte-Carlo est le seul qui est fixé dans le calendrier, comme toujours.. »La saison 2022 sera marquée par l’arrivée des voitures hybrides en WRC, et Sébastien Ogier a déjà eu l’occasion de tester la nouvelle Toyota : «C’était excitant de faire les essais. Évidemment, la voiture est très différente avec la nouvelle technologie qui arrive avec l'hybride. L'équipe a actuellement un gros défi à relever pour essayer d'être prête pour Monte-Carlo. Nous n'avons pas tellement de garanties avant d'entrer dans ce rallye. » Une huitième victoire n’en serait que plus belle. Pour la suite, ce sont Elfyn Evans, Esapekka Lappi et Kalle Rovanperä qui se partageront les places de titulaires chez Toyota quand Sébastien Ogier ne sera pas là. Selon les dernières rumeurs, le Gapençais pourrait être aligné par l’écurie japonaise sur les 24 Heures du Mans 2023.