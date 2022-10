Rallye - WRC - Nouvelle-Zélande : Rovanperä s'envole, Ogier deuxième

Ogier satisfait

RALLYE - WRC / NOUVELLE-ZELANDE

Classement après l’ES13 (sur 17) - Samedi 1er octobre 2022

Sébastien Ogier - Benjamin Veillas (FRA-FRA/Toyota) à 29"

Vainqueurs de spéciales

Ogier : 1 (ES5)

Le jour de ses 22 ans, Kalle Rovanperä a fait un grand pas vers son premier titre de champion du monde des rallyes ! Le Finlandais est assez largement en tête du rallye de Nouvelle-Zélande avant les quatre spéciales au programme de dimanche.Sous une très forte pluie, le pilote Toyota a devancé son coéquipier français (qui n'a pas voulu prendre de très gros risques, afin d'assurer de gros points à son écurie, et a ensuite écopé d'une pénalité de dix secondes pour être arrivé en retard au départ) dans ces deux spéciales, alors que Tänak n'était quant à lui pas très satisfait de son pilotage dans la boue. L'ES13 a quant à elle été remportée par Craig Breen (M-Sport), mais avec moins de trois secondes d'avance sur Rovanperä, qui n'a pas tremblé.», a réagi le Finlandais qui, si les choses en restaient là, devrait « seulement » prendre deux points lors de la Power Stage dimanche pour être sacré champion du monde. « Les conditions étaient très difficiles et nous avons eu une pluie super forte. Je suis content de terminer la journée et nous sommes en mesure de nous battre pour un bon résultat pour l'équipe, donc ce n'est pas mal du tout », a déclaré de son côté Sébastien Ogier, bien parti pour égaler son meilleur résultat de la saison (2eme à Monte-Carlo). Et qui pourrait bien connaitre le nom de son successeur au palmarès du WRC ce dimanche...Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 46"4Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 1'41"4Oliver Solberg - Elliott Edmonsson (SUE-GBR/Hyundai) à 3'34"4Tänak : 2 (ES1, ES7)Greensmith : 1 (ES2)Evans : 1 (ES3)Rovanperä : 4 (ES6, ES9, ES11, ES12)Breen : 2 (ES8, ES13)L’ES10 a été annulée après la sortie de route de Gus Greensmith.