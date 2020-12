Rallye - WRC - Monza : Sordo prend les commandes, Neuville se rate

ES2 - Scorpion 1 (13,43km) : Sordo prend la tête !



Après la courte première spéciale de jeudi qui a fait peu d'écart, les choses sérieuses ont débuté vendredi matin à Monza, sous la pluie et seulement 1°c au thermomètre. Les pilotes ont emprunté une partie de l'ancien circuit, sur des portions parfois très glissantes. Et d'ailleurs, le leader Sébastien Ogier (Toyota) est parti en tête-à-queue au bout de cinq kilomètres et a perdu un temps précieux. Mais que dire de Thierry Neuville (Hyundai), qui est rentré dans une barrière, a eu du mal à redémarrer, et a dit quasiment adieu à ses chances de victoire, et donc de titre mondial. C'est finalement Dani Sordo, sur sa Hyundai, qui s'en est le mieux sorti ce matin, remportant cette spéciale pour prendre la tête du classement général, avec un peu plus de quatre secondes et demie d'avance sur Esapekka Lappi (Ford) et sept sur Sébastien Ogier, alors que le leader du championnat, Elfyn Evans (Toyota) est cinquième à plus de dix secondes. "C'était vraiment glissant, mais je m'attendais à pire, je suis heureux", a confié l'Espagnol à la fin de la spéciale. Rappelons qu'Evans compte actuellement 14 points d'avance sur Ogier, 24 sur Neuville et 28 sur Tänäk (6eme au général, après une ES2 où il a été perturbé par sa porte qui s'ouvrait !), avant ce dernier rallye de la saison. Si le classement en restait là, Ogier ne lui reprendrait que cinq points et Evans serait donc sacré, sans avoir avoir à tenir compte des cinq points bonus que le vainqueur de la dernière spéciale pourrait remporter.



WRC / RALLYE DE MONZA

Classement général (après 2 spéciales sur 16) - Vendredi 4 décembre 2020

1- Dani Sordo - Carlos Del Barrio (ESP-ESP/Hyundai) en 13'29"7

2- Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN-FIN/Ford) à 4"6

3- Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 7"1

4- Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 7"9

5- Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 10"3

6- Ott Tänäk - Martin Järveoja (EST-EST/Hyndai) à 15"1

...

10- Thierry Neuville - Nicolas Gilsoul (BEL-BEL/Hyundai) à 29"6

...



Vainqueurs de spéciales

Ogier : 1 (ES1)

Sordo : 1 (ES2)