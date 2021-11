ES5 : Cinturato (14,49km) : Ogier a perdu toute son avance en tête

ES4 : Costa Valle Imagna 2 (22,11km) : Ogier ne s'arrête plus

ES3 : Gerosa 2 (10,96km) : Ogier creuse l'écart en tête

ES2 : Costa Valle Imagna (22,11km) : Evans réplique, Ogier reste en tête

ES1 : Gerosa 1 (10,96km) : Ogier prend les choses en main

RALLYE – WRC / MONZA

Classement général à l'issue de l'ES5 (sur 16) - Vendredi 19 novembre 2021

Sébastien Ogier – Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) en 49'01"9

Ogier : 3 (ES1, ES3, ES4)

Les spéciales se suivent mais ne se ressemblent pas. Pour la première programmée ce vendredi après-midi, soit la cinquième, longue de 14,49 kilomètres, du côté du rallye WRC de Monza, comptant pour le championnat du monde de la spécialité, Sébastien Ogier a perdu presque toute son avance, autour du circuit de Monza.sur son premier poursuivant, à savoir le Gallois Elfyn Evans, qui s'est donc d'ailleurs adjugé cette ES5, dans de la terre ou bien encore beaucoup de feuilles mortes. Les deux hommes sont les seuls qui peuvent encore s'adjuger le titre de champion du monde, même si l'avantage, à ce niveau-là, est évidemment largement en faveur du Tricolore.Et de trois pour Sébastien Ogier. Ce vendredi matin, le Français, dans sa Toyota et après la première spéciale puis la troisième, a signé le meilleur temps de la quatrième spéciale, longue de 22,11 kilomètres, du rallye WRC de Monza, comptant pour le championnat du monde de la spécialité. Il s'agissait de la toute dernière spéciale du jour courue dans les montages qui surplombent Monza. Dans l'après-midi, pour la suite et fin des événements du jour, les différents pilotes engagés retrouveront ainsi le circuit.à celui qu'il souhaite priver d'un nouveau titre de champion du monde. Au niveau du classement général, désormais, les deux hommes se retrouvent séparés par 6''5. Seules cinq voitures ont terminé, en raison d'une urgence médicale chez un spectateur. Ce qui a entraîné la neutralisation de cette spéciale.Troisième spéciale et déjà un deuxième temps scratch pour Sébastien Ogier. Ce vendredi matin, le Français, dans sa Toyota, a remporté cette troisième spéciale, longue de 10,96 kilomètres, du rallye WRC de Monza, comptant pour le championnat du monde de la spécialité. Cette fois, pour ce deuxième passage, les conditions étaient bien meilleures, en ce qui concerne l'humidité des routes. Le brouillard, de son côté, était également moins présent. Cette fois,, ainsi que pour le titre de champion du monde, à savoir le Gallois Elfyn Evans. Son avance, au niveau du classement général de l'épreuve, est désormais de 5''6 sur ce même homme. De son côté, Thierry Neuville reste troisième et il accuse même désormais un retard de plus de 20 secondes, au général.Elfyn Evans ne lâche rien. Après Sébastien Ogier, le Gallois s'est adjugé, toujours ce vendredi matin, la deuxième spéciale, longue de 22,11 kilomètres du côté de Costa Valle Imagna, du rallye WRC de Monza, comptant pour le championnat du monde de la spécialité. Toutefois,, mais seulement 3"5 séparent ainsi les deux hommes. Derrière, la concurrence, emmenée notamment par le Belge Thierry Neuville, actuellement troisième, compte déjà plus d'une bonne quinzaine de retard sur la tête. Cette fois, le pilote Hyundai a donc pris le dessus sur Dani Sordo. Les positions ont donc ainsi été échangées entre les deux hommes, toujours au niveau du classement général.Bonne entame pour Sébastien Ogier. Ce vendredi matin, le Français, dans sa Toyota, a remporté la première spéciale, longue de 10,96 kilomètres, du rallye WRC de Monza, comptant pour le championnat du monde de la spécialité. Cette spéciale d'ouverture s'est déroulée sur une route qui était légèrement humide, par endroits.Ogier, qui n'est plus très loin d'un nouveau titre de champion du monde, devra se méfier jusqu'au bout d'Elfyn Evans, le seul qui peut encore l'empêcher de décrocher à nouveau le graal. Toutefois, le Galois devra gagner ce rallye et espérer une contre-performance du Français, pour pouvoir le surprendre. Derrière les deux hommes, on retrouve les deux Hyundai de Dani Sordo et de Thierry Neuville, mais qui restent à distance.Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 0"8Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 22"7Dani Sordo - Candido Carrera (ESP-ESP/Hyundai) à 29"1Oliver Solberg - Elliott Edmondson (SUE-GBR/Hyundai) à 49"6Evans : 2 (ES2, ES5)