Rallye - WRC - Monza : Le shakedown pour Rovanperä

Dimanche vers 13h00, on connaitra le nom du champion du monde des rallyes 2021. Le titre va se jouer ces trois prochains jours entre les deux pilotes Toyota Sébastien Ogier et Elfyn Evans, le Français comptant 17 points d'avance sur le Gallois avant la dernière manche, à Monza, sachant qu'au maximum, 30 points pourront être récoltés au terme de la 16eme et dernière spéciale. En attendant le dénouement, le shakedown se déroulait ce jeudi soir, non loin du mythique circuit de Formule 1. Et c'est le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) qui s'est montré le plus rapide dans la nuit, avec trois dixièmes d'avance sur le Belge Thierry Neuville (Hyundai) et une seconde sur le Français Adrien Fourmaux (M-Sport). Les deux prétendants au titre, Evans et Ogier, ont quant à eux fini respectivement quatrième et huitième.

Attention au brouillard...

« Les spéciales du circuit sont assez similaires à celles de l'an passé, mais les conditions sont bien meilleures en l'absence de pluie et de boue, expliquait Rovanperä à l'arrivée. C'est donc un peu plus agréable pour nous. Il y avait du brouillard aujourd'hui et je pense qu'il y a une chance pour que nous en ayons aussi le matin dans les spéciales en montagne. Nos essais de préparation auraient pu mieux se dérouler. Notre journée d'essais a été un peu compliquée, mais la voiture semble plutôt bien ici et je ne veux pas encore faire de gros changements. C'est plus difficile d'aller dans les montagne le matin car cela demande plus d'engagement et d'attaque. Vous avez besoin d'un bon rythme tout le temps. Ici (à Monza), nous avons des conditions un peu plus piégeuses, donc ce n'est pas si évident, mais il faudra être dans le rythme d'entrée en montagne. » Rendez-vous vendredi dès 7h31 pour le départ de la première spéciale !



WRC / MONZA

Shakedown - Jeudi 18 novembre 2021

1- Kalle Rovanperä-Jonne Halttunen (FIN/Toyota) en 2'55''1

2- Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) à 0"3

3- Adrien Fourmaux-Alexandre Coria (FRA/M-Sport Ford) à 1"

4- Elfyn Evans-Scott Martin (GBR/Toyota) à 1''3

5- Gus Greensmith-Jonas Andersson (GBR-SUE/M-Sport Ford) à 1''3

...

8- Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (FRA/Toyota) à 3"7

...