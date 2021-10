Rallye - WRC : Loeb ne dirait pas non à une pige

Pour la première fois depuis 2003, une saison WRC va se dérouler l’année prochaine sans Sébastien Ogier ni Sébastien Loeb à plein temps. Les deux pilotes français ont marqué l’histoire du rallye au XXIeme siècle, avec neuf titres mondiaux en WRC pour l’Alsacien et sept pour le Gapençais (voire huit s’il est sacré cette saison). En 2022, année qui marquera le début de l’ère hybride dans le monde du rallye, Sébastien Ogier (qui fêtera ses 38 ans en décembre) prendra part à quelques rallyes au volant de sa Toyota mais ne fera pas une saison complète. Sébastien Loeb (47 ans), dont le dernier rallye remonte à celui de Turquie en 2020, a quant à lui fait savoir à la RTBF qu’il ne serait pas contre le fait d'effectuer une pige en WRC l’année prochaine.

Loeb : "J'aime toujours aller faire un rallye de temps en temps"

"C’est vrai qu’il y a eu des discussions, mais pour l’instant, il n’y a rien de fait. J’ai toujours aimé le WRC, j’aime toujours aller faire un rallye de temps en temps, et j’ai notamment fait le Rallye du Mont Blanc (en Peugeot 306 Maxi, ndlr) parce que cela reste dans cette discipline que j’ai le plus de sensations et où je suis le plus dans mon élément. Faire une pige à un moment donné en WRC, pourquoi pas, mais aujourd’hui, il n’y a rien de fait. Je sais qu’il y a des rumeurs, de temps en temps elles sortent comme ça sans trop savoir d’où elles arrivent, mais oui, il y a eu des discussions. Pour l’instant, je le répète, il n’y a rien de concrétisé », avait expliqué le nonuple champion du monde au média belge la semaine dernière. Hasard ou coïncidence, il a testé la Ford Puma Rally1 hybride de l’écurie M-Sport ce mardi en Espagne. Le début d’une prochaine collaboration ?