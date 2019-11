Rallye - WRC : Le calendrier 2020 amputé du rallye du Chili

[ MOBIL1 es RallyMobil ]

SE SUSPENDE FECHA DEL WRC EN CHILE

La organización, atendiendo a la solicitud del gobierno regional por la situación por la que atraviesa el país debieron tomar esta difícil decisión.

Aquí el comunicado oficial: https://t.co/u9WknxKxnA#CopecRallyMobil pic.twitter.com/GiFlLieYab



— RallyMobil (@RallyMobilChile) November 28, 2019

La FIA compte sur le Chili pour 2021

La saison 2020 du championnat du monde des rallyes ne va compter que treize manches. Programmé du 16 au 19 avril prochain, la quatrième manche du WRC au Chili a été annulée par les organisateurs. Face à la crise sociale qui frappe le pays, ce qui a déjà provoqué le déplacement de la finale de la Copa Libertadores de Santiago vers Lima, capitale du Pérou, les autorités locales ont demandé et obtenu que le rallye n’aurait pas lieu l’an prochain avec l’espoir de le voir revenir au calendrier dès 2021. En effet, la date initialement prévue pour le rallye coïncide avec un référendum visant à adopter une nouvelle Constitution. « Nous considérons qu’il est plus prudent de reporter l’événement avec l’idée que le référendum est avant tout un acte démocratique et qu’il a besoin d’un climat adéquat pour être organisé, a déclaré le maire de Biobio Sergio Giacaman. Cependant, ici à Biobio, nous sommes tous des fans de rallye et, évidemment, nous allons travailler dur pour organiser l’épreuve en 2021. »Cette annulation n’est, en réalité, qu’un report du contrat initialement signé pour trois ans entre 2019 et 2021. En effet, la région de Concepcion devrait recevoir le WRC lors des saisons 2021 et 2022. « La décision prise a été d’attendre un an pour faire revenir le championnat du monde, a confirmé Felipe Horta, directeur général du rallye. Nous avons parlé avec la FIA et le WRC en Allemagne, une réunion durant laquelle ils ont heureusement compris ce qu’il se passe et nous ont autorisé à annuler l’édition 2020 et reprendre plus tard le contrat de trois ans que nous avions signé. Nous avons fini parmi les trois meilleurs rallyes de l’année, il y a beaucoup d’enthousiasme à l’idée de revenir au Chili. » Si le promoteur du WRC et la FIA n’amendent pas le calendrier, il y aura treize manches en 2020 avec un mois et demi de pause entre les rallyes du Mexique (12 au 15 mars) et d’Argentine (30 avril au 3 mai).