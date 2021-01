Rallye – WRC : La Belgique remplace la Grande-Bretagne

Ypres, un rallye très important du circuit européen

Suite à l’annonce, le 15 décembre dernier, de la suppression du rallye de Suède le au calendrier du championnat du monde des rallyes 2021, le WRC avait fait savoir qu’il chercherait à tout prix à le remplacer pour que la saison compte bien douze épreuves. Ce vendredi, les organisateurs ont annoncé l’intégration du rallye d’Ypres, en Belgique, au calendrier 2021, qui viendra remplacer le rallye de Grande-Bretagne, dont l'édition a dû être reportée en raison des incertitudes planant sur les aides publiques face à la pandémie. Il se déroulera au mois d’août, a priori après celui de Finlande, même si cela reste à confirmer.. Cela aurait déjà dû être le cas en 2020, avec son apparition lors dans la deuxième version du calendrier dévoilée suite à la longue pause due au confinement du printemps, mais le rallye avait finalement été annulé en raison du covid-19.« Ypres est l'une des principales pierres angulaires du rallye européen depuis plus d'un demi-siècle. Sa promotion en mondial en fera l'un des défis les plus redoutables de la saison et je suis ravi que le championnat se rende enfin en Belgique après les événements de l'an passé.", a réagi Jona Siebel, directeur général du WRC Promoter. "L'année dernière, nos bénévoles ont prouvé qu'ils pouvaient s'adapter rapidement pour organiser une épreuve du WRC dans de brefs délais , a déclaré l’organisateur du rallye d’Ypres. Cela n'avait malheureusement pas pu se concrétiser, mais nous serons ravis d’accueillir le WRC pour la première fois à la mi-août. Nous réutiliserons les grandes lignes du format proposé l'an passé. Il avait été clairement apprécié des concurrents puisque nous avions une liste impressionnante des engagés avec 140 équipages inscrits pour l'édition 2020. » Si tout va bien, la saison débutera à Monte-Carlo en janvier, puis c’est ensuite la Croatie (avril), le Portugal (mai), l’Italie (début juin), le Kenya (fin juin), l’Estonie (juillet), la Finlande (début août), la Belgique (fin août), le Chili (septembre), l’Espagne (octobre) et le Japon (novembre) qui seront au programme.