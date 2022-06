Rallye - WRC - Kenya : Rovanperä remporte le shakedown, Ogier et Loeb dans le Top 5

Loeb et Ogier dans le coup

WRC / RALLYE DU KENYA

Classement du shakedown - Mercredi 22 juin 2022

Sébastien Loeb - Isabelle Galmiche (FRA-FRA/Ford M-Sport) en 3'43"9



Sébastien Ogier - Benjamin Veillas (FRA-FRA/Toyota) en 3'44"3



C'est parti pour le Rallye du Kenya, sixième manche du championnat du monde WRC, qui a fait son retour au calendrier l'an passé après 19 ans d'absence. Vainqueur des rallyes de Suède, de Croatie et du Portugal, mais seulement cinquième en Sardaigne après avoir dû balayer la route, Kalle Rovanperä (Toyota) a déjà pris une petite option sur le titre mondial, avec 55 points d'avance sur Thierry Neuville (Hyundai), qui n'est monté que deux podiums depuis le début de saison.Les pilotes ont effectué trois passages sur la spéciale de 5,40km de Loldia, et Rovanperä, qui ouvrait la route, a signé l'un d'entre eux en 3'42"1, devançant d'une demi-seconde son rival belge. « Il semble que cette année, le rallye sera encore plus difficile que l'an dernier. Je ne m'attendais pas à des conditions difficiles comme celles que nous avons vues lors des reconnaissances. Cette année, la route est plus molle que l'an dernier, nous allons donc voir des conditions difficiles je pense », a reconnu le leader du championnat. Même son de cloche du côté de Neuville : "Le rallye va être plus difficile que l'an dernier, le challenge sera de trouver un bon rythme et de bons réglages".Côté français, les deux anciens champions du monde Sébastien Loeb et Sébastien Ogier ont décidé d'effectuer l'une de leurs piges de la saison au Kenya, et ils ont terminé respectivement 3eme et 5eme du shakedown, à 1"8 et 2"2 de Rovanperä. « C'est bien, mais c'est vraiment dur. Je n'ai plus l'habitude de ça ! On essaie de retrouver les sensations et ce n'est pas facile, mais je suis content d'être de retour », a confié l’Alsacien, dont la dernière participation au rallye du Kenya remonte à 2002. « Je pense que c'est principalement pour les gens que je suis venu ici, a reconnu de son côté le Gapençais. C'est une expérience et je ressens la passion qu'ils ont pour le rallye.» Lors du dernier rallye auquel ils ont participé tous les deux, au Portugal, Ogier et Loeb avaient été plombés par les problèmes mécaniques. Espérons cette fois qu’ils seront à l’arrivée dimanche, au terme des 19 spéciales. La première se déroulera jeudi à 13h08.2- Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) en 3'42"63-4- Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) en 3'43"95-...