Rallye - WRC - Japon : Ogier remporte une première spéciale très serrée

Rovanperä cinquième

WRC / RALLYE DU JAPON

Classement à l'issue de la 1ere spéciale (sur 19) - Jeudi 10 novembre 2022

Sébastien Ogier-Vincent Landais (FRA-FRA/Toyota) en 2'07

Le rallye du Japon est de retour ! Absent du calendrier de 2011 à 2019 puis annulé ces deux dernières années en raison de la pandémie de coronavirus, la septième édition du rallye a débuté ce jeudi, avec une spéciale disputée ce nuit. Pour cette dernière manche de la saison, Sébastien Ogier, vainqueur en Catalogne il y a trois semaines (sa première victoire lors de cette année 2022 où il est présent à mi-temps) a signé le meilleur départ. Il a bouclé les 2,75km de la première spéciale en 2'07, et a devancé Craig Breen d'un dixième et Ott Tänak de deux dixièmes, ce qui permet aux trois écuries principales du WRC d'être sur le podium provisoire. Le Gapençais de bientôt 39 ans est copiloté pour ce rallye par Vincent Landais, qu'il souhaite tester pour le futur. «», a confié l'octuple champion du monde à la fin de cette spéciale.Celui qui lui a succédé au palmarès, Kalle Rovanperä, a quant à lui fini cinquième à six dixièmes du Français. « C’était un départ normal - rien de spécial. Vendredi sera une très longue journée avec des spéciales difficiles et étroites.», a reconnu le jeune Finlandais. Vendredi, ce sont six spéciales qui seront au programme, et la pluie est attendue pour dimanche, à l'occasion de toute dernière journée de cette saison 2022.2- Craig Breen-James Fulton (IRL-IRL/Ford) à 0"13- Ott Tänak-Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 0"24- Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 0"35- Kalle Rovanperä-Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 0"6...