Rallye - WRC - Japon : Neuville mène les débats avant l'ultime journée

La belle remontée d'Ogier

RALLYE - WRC / JAPON

Classement à l’issue de l’ES14 (sur 19) - Samedi 12 novembre 2022

Sébastien Ogier - Vincent Landais (FRA-FRA/Toyota) à 2’46’’7

Vainqueurs de spéciales

Ogier : 4 (ES1, ES9, ES11, ES12)

Thierry Neuville a repris son bien. Ce samedi matin, à l'issue de la quatorzième spéciale, le Belge, pilote de chez Hyundai et vainqueur, cette année, à l'automne, en Grèce, a repris la tête du classement général du rallye WRC du Japon, treizième et dernière manche du championnat du monde de la spécialité. C'est la première fois depuis 2010 que le rallye du Japon fait son apparition au niveau du calendrier mondial., et désormais deuxième de ce même classement général, alors qu'il était en tête depuis l'ES5 qui s'est déroulée pas plus tard que ce vendredi. Une avance que le Belge a même doublé, sur ce même Gallois, pour la porter à un total de quatre petites secondes, à l'issue d'un unique passage effectué lors de la super-spéciale d'Okazaki City, soit l'ES14 longue d'un total de seulement 1,4 kilomètre et composée d'une partie terre mais également d'une partie asphalte.Avant le début de cette matinée, Evans était donc en tête, avec trois secondes d'avance sur Neuville. Le Français Sébastien Ogier (Toyota), octuple champion du monde de la spécialité et auteur de trois temps scratch, est passé, en une journée, de la dixième à la cinquième place.Ce qui l'a alors contraint à remettre son pneu crevé, pour prendre la direction de l'assistance de la mi-journée, et ce au ralenti. Dans cette saison 2022, il ne reste donc désormais qu'une seule petite matinée de course. Elle aura lieu ce dimanche. Il reste environ 70 kilomètres pour permettre à Thierry Neuville et Elfyn Evans de se départager, pour un total de cinq spéciales, soit de l'ES15 à l'ES19.Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 4’’0Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 39’’9Takamoto Katsuta - Aaron Johnston (JAP-IRL/Toyota) à 1'04’’5Les ES3, ES7 et ES13 ont été annulées.Rovanperä : 2 (ES2, ES6)Evans : 3 (ES4, ES5, ES8)Tänak : 1 (ES10)Neuville : 1 (ES14)