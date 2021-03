Rallye – WRC : Hyundai, Toyota et M-Sport s’engagent jusqu’en 2024

"L’une des étapes les plus importantes de l’histoire du sport"

Rendez-vous fin avril en Croatie

Grosse annonce du côté du WRC ! Les trois principales écuries se sont engagées ce mercredi à rester jusqu’à la fin de la saison 2024. Hyundai, Toyota et M-Sport seront toujours présentes ces trois prochaines saisons, qui marqueront l’apparition des moteurs hybrides. En effet, à partir de la saison prochaine, comme cela a été annoncé en 2019,« L'accord comprend une contribution égale aux coûts de développement de la nouvelle technologie entre la FIA et les constructeurs. Cette motorisation mettra fortement l'accent sur la durabilité, la sécurité et la maîtrise des coûts », précise le communiqué du WRC.« Il n’est pas exagéré de dire que l’introduction de la technologie hybride dans la catégorie reine du WRC marque l’une des étapes les plus importantes de l’histoire du sport, s’enthousiasme Jona Siebel, le directeur général de WRC Promoter. Cela fait sens d'ouvrir cette ère pour la cinquantième saison du championnat. WRC Promoter est pleinement engagé avec la FIA et les constructeurs dans l'introduction de voitures plus vertes.Il est essentiel que le WRC s'aligne sur cette évolution. Il s'agit de donner un nouveau sens au rallye en offrant une plateforme recherche et développement parfaite pour que l'industrie automobile puisse communiquer sur ses nouvelles technologies."

En attendant cette révolution de 2022, la saison 2021 de WRC, en pause au mois de mars, reprendra du 22 au 25 avril avec le rallye de Croatie. Deux rallyes se sont disputés pour le moment, avec la victoire de Sébastien Ogier à Monte-Carlo en janvier et celle d’Ott Tänak en Finlande en février. C’est le Finlandais Kalle Rovanperä qui mène le classement des pilotes, avec quatre points d’avance sur Thierry Neuville, huit sur Sébastien Ogier et Elfyn Evans. Toyota mène le classement des constructeurs, avec onze points d’avance sur Hyundai et 64 sur M-Sport.