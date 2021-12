Rallye - WRC - Hyundai : Grosse frayeur pour Neuville

. @thierryneuville en copiloot maken val van 30m na zware crash tijdens tests in Zuid-Frankrijkhttps://t.co/8HUPVyw0U3 pic.twitter.com/6hx2tqxHv9

De grosses ambitions pour Neuville en 2022

Deux semaines après la fin de la saison, conclue par une troisième place au championnat du monde des rallyes, derrière les pilotes Toyota Sébastien Ogier et Elfyn Evans, Thierry Neuville testait sa Hyundai i20 N Rally1 en vue de la saison prochaine ce samedi sur les petites routes enneigées du Tarn.Thierry Neuville s'en est sorti sans trop de problèmes, mais pas son copilote Martijn Wydaeghe, qui souffrait de l’épaule. Le Belge de 29 ans, copilote de Neuville depuis le début de la saison 2021, a été hélitreuillé vers l’hôpital de Montpellier, à environ 80 kilomètres de là. Finalement, peu après 23h00, l’équipe Hyundai a fait savoir que les deux hommes avaient pu sortir de l’hôpital. Un gros soulagement pour l'écurie sud-coréenne.Selon l'agence Belga, Thierry Neuville a déjà effectué trois jours d’essais avec la nouvelle Hyundai i20 Rally1 hybride dans le nord de l’Italie au mois d'octobre.Espérons désormais que l'équipage belge se remettra rapidement de cet accident. Car la prochaine saison WRC débutera dès le 20 janvier du côté de Monte-Carlo, où la neige et la glace devraient être au rendez-vous. La saison 2022 s'annonce capitale pour Thierry Neuville qui, après avoir terminé quatre fois deuxième du championnat entre 2016 et 2019, puis quatrième en 2020 et troisième cette année, espère bien profiter de la "retraite" de l'octuple champion du monde Sébastien Ogier (qui ne fera plus de saison à plein temps) pour aller chercher la couronne mondiale. Mais Elfyn Evans, Ott Tänäk ou encore Kalle Rovanperä sont du même avis...