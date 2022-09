Rallye - WRC - Grèce : Loeb devant Loubet, Rovanperä seulement neuvième

Loubet comme dans un rêve

WRC / GRECE

Classement à l'issue de la 7eme spéciale (sur 16) - Vendredi 9 septembre 2022



Sébastien Loeb - Isabelle Galmiche (FRA - FRA/Ford) en 1h12'11"9

Pierre-Louis Loubet - Vincent Landais (FRA - FRA/Ford) à 1"7

Vainqueurs de spéciales

Loeb : 4 (ES2, ES3, ES4, ES7)

Loubet : 2 (ES5, ES6)

Vainqueur du rallye de Grèce en 2005, 2008 et 2012, Sébastien Loeb pourrait bien ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. Le pilote français de 48 ans, qui a décidé d'effectuer l'une de ses piges de la saison en WRC à l'occasion de ce rallye de l'Acropole, est en tête après sept spéciales, sur un total de seize. Deuxième à la mi-journée derrière son compatriote et coéquipier chez Ford Pierre-Louis Loubet, le nonuple champion du monde a pris la tête lors de l'ES7."Lappi a été très rapide. J'ai fait une bonne spéciale, mais il n'y a pas de véritable raison à ma perte de temps", avait alors expliqué le pilote alsacien. Pierre-Louis Loubet, vainqueur de cette ES6, comptait alors 7"8 d'avance sur le Finlandais et 8"3 sur le Français.Mais le classement a été chamboulé lors de la dernière spéciale de la journée. Loeb l'a remportée avec 9"2 d'avance sur Lappi et 10" sur Loubet, ce qui lui a permis de prendre la tête. « J'ai décidé de pousser vraiment fort dans celle-ci parce que j’ai perdu trop de temps dans la précédente et je ne me sentais pas trop confiant. Alors j'ai dit 'd'accord, je dois finir sur un bon rythme'. Il y avait une pierre dans le sol que j'ai heurté de côté et ça a soulevé la voiture, mais cela n’a pas posé problème », a réagi le leader., lui qui avait 7 ans quand l’Alsacien est devenu champion du monde pour la première fois, en 2004. Le titre mondial 2022 pourrait quant à lui être attribué ce dimanche, mais le leader du classement, Kalle Rovanperä, n'occupe que la neuvième place, en raison de gros problèmes d'adhérence. Mais le Finlandais n'aura pas à ouvrir la route durant le week-end, et pourrait donc remonter au classement.2-3- Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN - FIN/Toyota) à 8"74- Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 16"5- Dani Sordo - Candido Carrera (ESP-Esp/Hyundai) à 22"2...Neuville : 1 (ES1)