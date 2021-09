Rallye - WRC : Fourmaux a trouvé son nouveau copilote

Très content de vous annoncer qu’Alex' Coria sera à mes cotés en Finlande.Un gros challenge nous attend là-bas et nous allons faire le maximum pour être performant. Beaucoup de choses à découvrir au cours d’une même épreuve, mais j’ai toujours aimé relever des défis ! pic.twitter.com/Ol3oNkN9F4

— Adrien FOURMAUX (@AdrienFourmaux) September 17, 2021

Coria : "Un rêve se réalise"

Adrien Fourmaux n’est pas resté longtemps dans l’expectative. Mercredi, le pilote français de l’écurie M-Sport Ford, âgé de 23 ans, avait annoncé qu’il se séparait de celui qui était son copilote depuis presque trois ans, le Belge Renaud Jamoul. Et ce vendredi, il a dévoilé le nom de son remplaçant.« Un gros challenge nous attend là-bas et nous allons faire le maximum pour être performants. Beaucoup de choses à découvrir au cours d’une même épreuve, mais j’ai toujours aimé relever des défis ! », a réagi le natif du Nord.Alexandre Coria (28 ans), s’il n’a jamais évolué en WRC, connait tout de même le championnat du monde des rallyes, car il était aux côtés de Yohan Rossel, le leader du WRC2, dans une Citroën C3 Rally 2. Auparavant, il était associé à Vincent Dubert lors du FIA Junior WRC en 2016. « Je suis extrêmement chanceux d'avoir la chance de copiloter en WRC avec Adrien. Un rêve se réalise, mais il y a beaucoup de travail pour trouver nos marques et nous devrons le faire vite comme le Rallye de Finlande est vraiment difficile ! » a réagi Alexandre Coria.Il notamment terminé cinquième en Croatie et au Kenya, et sixième au Portugal, pour un total de 36 points, soit seulement huit points de moins que son coéquipier Gus Greensmith. Il espère encore terminer dans le Top 10 en Finlande, un rallye où il avait fini 23eme en 2019.