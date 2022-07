Rallye - WRC - Estonie : Rovanperä décroche sa cinquième victoire et accentue son avance en tête du championnat

Neuville à bonne distance au classement du championnat

RALLYE - WRC / ESTONIE

Classement final - Dimanche 17 juillet 2022

Adrien Fourmaux - Alexandre Coria (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 5'09’’2

Vainqueurs de spéciales

Fourmaux : 1 (ES18)

Et de cinq ! Ce dimanche, à l'issue de la 24eme et dernière spéciale du rallye d'Estonie, Kalle Rovanperä, au volant de sa Toyota hybride, a remporté cette septième manche du championnat du monde WRC. Il s'agit de la cinquième victoire de la saison pour celui qui accentue donc encore un peu plus son avance en tête du classement général du championnat du monde de la spécialité., tandis que la troisième place finale revient au local, à savoir l'Estonien Ott Tänak, au volant de sa Hyundai, qui échoue à 1’55’’7 de la tête. Aujourd'hui âgé de seulement 21 ans, Rovanperä, déjà vainqueur sur ces mêmes terres l'année dernière, a semblé ne jamais manqué de confiance.Le pilote Toyota n'a décidément rien laissé passer, puisqu'il récupère même cinq points de bonus, suite à son meilleur chrono réalisé lors de la "Power Stage". Une dernière spéciale qui s'est déroulée sur des chemins bien détrempés et particulièrement boueux., glanés lors de ces sept premières manches. Ce qui lui permet ainsi de posséder 83 unités d'avance sur son premier poursuivant, à savoir le Belge Thierry Neuville, pensionnaire de l'écurie Hyundai, qui a dû se contenter de la quatrième place finale en Estonie. Quant au troisième, ce n'est plus Tänak, mais désormais Evans.Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 1'00’’9Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 1’55’’7Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 3’53’’3Takamoto Katsuta - Aaron Johnston (JAP-IRL/Toyota) à 4’13’’4...Breen : 1 (ES1)Evans : 6 (ES2, ES3, ES4, ES5, ES6, ES10)Rovanperä : 14 (ES7, ES8, ES9, ES11, ES12, ES13, ES14, ES15, ES16, ES17, ES19, ES20, ES21, ES24)Lappi : 2 (ES22, ES23)