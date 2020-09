Rallye - WRC - Estonie : Ogier et Lappi ex-aequo !

C'est reparti pour la saison WRC ! Près de six mois après le rallye du Mexique, qui s'était terminé en eau de boudin (la dernière journée a été annulée) au moment où la planète se confinait pour cause de pandémie de coronavirus, le rallye d'Estonie a débuté ce vendredi, dans un format raccourci, avec seulement 17 spéciales et deux journées entières. Une seule spéciale s'est en effet déroulée ce vendredi, à Tartu sur 1,28km, et Esapekka Lappi (Ford) et Sébastien Ogier (Toyota) n'ont pas réussi à se départager ! Le Finlandais et le Français ont effectué le parcours en 1'17 et sont donc les deux premiers leaders du rallye. « C’est excitant pour nous, c’est bon de revenir et de se battre. La voiture a l’air bien, allons-y ! », a réagi Sébastien Ogier, qui était le premier à s’élancer, en tant que leader du championnat du monde. « Je ne me sentais pas aussi bien que ça, pour être honnête. Les spéciales de demain ne ressembleront pas à ça, mais on a fait un bon shakedown et j’ai hâte de voir la suite », a déclaré de son côté Esapekka Lappi, parti septième. Les deux leaders comptent un dixième d’avance sur Ott Tänak, qui rêve de triompher à domicile. Pour cela, il faudra briller lors des dix spéciales de samedi.



WRC / RALLYE D'ESTONIE

Classement à l'issue de la 1ere spéciale (sur 17) - Vendredi 4 septembre 2020

1- Esapekka Lappi- Janne Ferm (FIN-FIN/Ford) en 1'17

- Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) mt

3- Ott Tänak-Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 0"1

4- Craig Breen-Paul Nagle (IRL-IRL/Hyundai) à 0"4

5- Elfyn Evans-Scott Martin (GBR/Toyota) à 0"6

...



Vainqueurs de spéciales

Ogier : 1 (ES1)

Lappi : 1 (ES1)