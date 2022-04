Rallye - WRC - Croatie : Tänak prend la tête grâce à la pluie

Neuville sur le podium

RALLYE - WRC / CROATIE

Classement à l'issue de l'ES19 - Dimanche 24 avril 2022



Yohan Rossel - Valentin Sarreaud (FRA-FRA/Citroën) à 9'26



Vainqueurs de spéciales

Voilà un scénario qu'on n'avait pas imaginé ! Alors que Kalle Rovanperä, en tête depuis le début du rallye de Croatie, semblait avoir quasiment course gagnée, sauf problème mécanique, le voici désormais deuxième avant la Power Stage. Et le Finlandais pourra maudire la météo ! Alors que les deux premières spéciales de la matinée s'étaient déroulées dans des conditions humides et que certaines portions de routes étaient carrément boueuses, il s'est mis à pleuvoir très fort au début de l'ES19 !Rovanperä avait quant à lui choisi des pneus durs, et il a concédé 29"8 à Tänak, qui prend donc les commandes du rallye à une spéciale de la fin. Il restera 14,09 kilomètres pour départager les deux pilotes (premier départ à 13h18) et nul doute que la météo sera déterminante, le Finlandais ayant clairement l'avantage sur route humide et l'Estonien sur route détrempée.Ce dimanche matin a également permis à Thierry Neuville de passer devant Craig Breen pour monter sur le podium provisoire. Le Belge a doublé l'Irlandais de quelques dixièmes de secondes après l'ES18,Neuville compte désormais 1'42 d'avance sur son rival.Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 1"4Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 1'04Craig Breen - Paul Nagle (IRL-IRL/Ford M-Sport) à 2'46Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 3'25......Rovanperä : 7 (ES1, ES2, ES4, ES5, ES6, ES7, ES16)Evans : 2 (ES3, ES9)Neuville : 3 (ES8, ES12, ES18)Lappi : 4 (ES10, ES13, ES14, ES17)Tänak : 2 (ES11, ES19)L'ES15 a été annulée en raison des conditions météo