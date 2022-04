Rallye - WRC - Croatie : Rovanperä largement en tête après la première journée

Evans est loin

RALLYE - WRC / CROATIE

Classement à l'issue de l'ES8 - Vendredi 22 avril 2022

Yohan Rossel - Valentin Sarreaud (FRA-FRA/Citroën) à 5'12"6

Vainqueurs de spéciales

Kalle Rovanperä est en grande forme sur les routes croates ! Le pilote de 21 ans occupe la tête du troisième rallye de la saison, après avoir remporté six des huit premières spéciales de ce vendredi, qui se sont déroulées sous une météo humide et même parfois du brouillard.A l'issue de cette première journée, Rovanperä compte 1'04 d'avance sur le Belge et 1'23 sur Ott Tänak. Neuville aura du mal à rattraper son retard, sauf gros problème du leader bien sûr, et sa pénalité de 40 secondes pour un pointage en retard lui fait évidemment beaucoup de tort.Ott Tänak a quant à lui réussi à rester sur le podium à l'issue de la dernière spéciale, même s'il a été victime d'une crevaison et d'un problème avec son moteur hybride. Deux abandons notables ont été à déplorer lors de cette première journée : celui d'Esapekka Lappi, qui a heurté une pierre lors de la première spéciale, et celui de Pierre-Louis Loubet, qui a été victime de trois crevaisons. Elfyn Evans, le double vice-champion du monde, n'occupe quant à lui que la sixième place, à 2'49 du leader. Il tentera de remonter au classement samedi, où huit spéciales seront au programme.Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 1'04 (pénalité de 40” pour pointage en retard)Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 1'23"3Craig Breen - Paul Nagle (IRL-IRL/Ford M-Sport) à 1'35"2Olivier Solberg - Elliott Edmonsson (SUE-GBR/Hyundai) à 2'38"5...Rovanperä : 6 (ES1, ES2, ES4, ES5, ES6, ES7)Evans : 1 (ES3)Neuville : 1 (ES8)