Rallye - WRC - Croatie : Le shakedown pour Evans

La troisième manche du championnat du monde des rallyes WRC 2021 a lieu ce week-end, du côté de la Croatie. Ce jeudi matin, sous le soleil, avait ainsi lieu le traditionnel shakedown de ce fameux Rallye de Croatie, disputé du côté de la banlieue de Zagreb, sur une portion de 4,60km, très exactement. Et à ce petit jeu-là, c'est Elfyn Evans qui a ainsi eu le dernier mot. En effet, le pilote, pensionnaire de l'équipe Toyota, s'est montré le plus rapide sur les routes croates, relativement sèches, alors qu'à l'arrivée, les écarts restent particulièrement infimes. Le Britannique a donc signé un meilleur chrono de 2'45''1, devançant, de très peu, le Belge Thierry Neuville, pensionnaire de la formation Hyundai, en 2'45''8. Ce dernier a ainsi même assez largement amélioré son temps personnel, suite à un passage du côté de l'assistance.

Fourmaux effectue ses grands débuts en WRC

Quant à la troisième place du jour, elle a ainsi été raflée par le coéquipier d'Evans chez Toyota, à savoir Kalle Rovanperä, qui signe un temps, quant à lui, de 2'46''4. Le Finlandais est tout simplement l'actuel leader du classement du championnat du monde de la spécialité, après donc deux épreuves déjà disputées. Derrière, au-delà de ce fameux podium, on retrouve l'Estonien Ott Tänak, pensionnaire de la formation Hyundai, en 2'46''6, le Français Sébastien Ogier, pensionnaire de la formation Toyota, en 2'48''9, le Japonais Takamoto Katsuta, également pensionnaire de la formation Toyota, en 2'49''2. Juste derrière, est présent un autre Français, en la personne d'Adrien Fourmaux, pensionnaire de la formation Fiesta M-Sport, qui effectue ses grands débuts dans le championnats du monde des rallyes WRC, à l'occasion de ce week-end, au Rallye de Croatie. C'est ce vendredi matin que ce Rallye de Croatie se lancera alors officiellement, avec la tenue des premières spéciales. D'ailleurs, l'ES1 s'élancera même dès 8h39, très précisément.