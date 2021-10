ES17 : Riudecanyes 2 (Power stage/16,35km) : La victoire finale pour Neuville, Ogier pas encore champion

Il aurait pu être de nouveau sacré champion du monde dès ce dimanche. Finalement, il n'en sera donc rien. Quatrième de ce rallye WRC de Catalogne,, mais il conserve bien évidemment la tête du championnat du monde de la spécialité, avec un total de 17 points d'avance sur Elfyn Evans. Ce rallye a été remporté par le Belge Thierry Neuville, au volant de sa Hyundai, qui signe sa deuxième victoire de la saison. Il termine devant le Gallois Elfyn Evans, au volant de sa Toyota, alors que l'Espagnol Dani Sordo, au volant de sa Hyundai, complète le podium de ce général, après avoir raflé les quatre spéciales du jour, dont également ce power stage, long de 16,35 kilomètres du côté de Riudecanyes. Tout se jouera donc à l'occasion de la dernière épreuve, programmée à la mi-novembre prochain : le rallye de Monza.Troisième spéciale et troisième victoire de Dani Sordo. Après l'ES14 et l'Es15,de ce rallye WRC de Catalogne, longue de 9,1 kilomètres du côté de Santa Marina. Un rallye toujours largement dominé par le Belge Thierry Neuville, plus que jamais en tête du classement général de cette manche, comptant pour le championnat du monde de la spécialité. En ce qui concerne ce même classement général, Dani Sordo consolide ainsi un peu plus sa troisième place. Une troisième place acquise dès le début de la journée, après l'avoir subtilisée au Français Sébastien Ogier, qui l'occupait depuis la fin de ce samedi. Le Tricolore a pourtant décroché la deuxième place de cette ES16, mais cela n'a donc pas suffi.Dani Sordo confirme sa bonne forme, en ce dimanche matin. Après l'ES14, l'Espagnol a signé ensuite le meilleur temps de l'ES15, longue de 16,35 kilomètres du côté de Riudecanyes. Derrière, le Belge Thierry Neuville, toujours solide leader du classement général de ce rallye WRC de Catalogne, a signé le deuxième temps de cette quinzième spéciale, à deux dixièmes de la tête. De son côté,du classement général, qu'il a cédée lors de la spéciale précédente. L'écart avec Sordo reste malgré tout infime, puisqu'il est ainsi de 1''6. Il ne reste désormais plus que deux spéciales avant le dénouement de cette manche.Mauvais début de journée pour Sébastien Ogier. Ce dimanche matin,, au volant de sa Hyundai i20, qui en profite ainsi également pour s'emparer de la troisième place du classement général de l'épreuve, que détenait jusqu'à présent le Français, qui n'a pas pu faire mieux que quatrième de cette fameuse quatorzième spéciale. Ce même général reste plus que jamais dominé par le Belge Thierry Neuville, qui s'est contenté du deuxième temps de cette ES14. Son dauphin au général, Elfyn Evans, accuse un retard d'un petit peu plus de 17 secondes, désormais. Sa deuxième victoire de la saison se rapproche.Elfyn Evans - Martin Scott (GBR-GBR/Toyota) à 24"1Dani Sordo - Candido Carrera (ESP-ESP/Hyundai) à 35"3Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 1'31"8Evans : 3 (ES1, ES2 et ES3)Neuville : 10 (ES2, ES4, ES5, ES6, ES7, ES8, ES9, ES10, ES11, ES13)Sordo : 4 (ES14, ES15, ES16, ES17)