Rallye - WRC : Breen change d'écurie, Sordo et Solberg restent

Breen va retrouver la Ford Fiesta

Des changements en WRC la saison prochaine, qui marquera l’arrivée des voitures hybrides ! Alors que le septuple champion du monde Sébastien Ogier a annoncé qu’il ne disputerait pas une saison complète et qu’on ne sait toujours pas qui seront les pilotes Toyota en 2022 (Evans et Rovanperä devraient rester), on en sait un peu plus depuis ce mercredi sur les écuries Hyundai et M-Sport Ford. Thierry Neuville et Ott Tänak ayant signé des contrats longue durée avec le constructeur sud-coréen, ils seront toujours là la saison prochaine, et ce sont Dani Sordo et Oliver Solberg qui se partageront la troisième voiture, comme cette année. On ne sait pas encore quels rallyes chacun disputera, mais il est déjà prévu que Sordo soit présent sur place lorsque Solberg sera au volant. «», a fait savoir Andrea Adamo, le patron de l’écurie. Le pilote espagnol de 38 ans a débuté en WRC en 2003 chez Mitsubishi et a remporté trois rallyes durant sa carrière : en Allemagne en 2013 avec Citroën, et en Sardaigne en 2019 et 2020 avec Hyundai. Cette année, il a disputé cinq rallyes et a notamment terminé deuxième au Portugal. Quant à Solberg, le fils de Petter, champion du monde 2003, il a tout juste 20 ans et a commencé en 2019 en WRC avec Volkswagen. Il a disputé deux rallyes dans la catégorie-reine cette année, finissant septième en Suède.Troisième pilote chez Hyundai cette année, Craig Breen pilotera quant à lui chez M-Sport Ford en 2022 et 2023. L’Irlandais de 31 ans, qui vient de terminer troisième du rallye de Finlande, va ainsi retrouver une Ford Fiesta, lui qui avait été couronné en 2011 en WRC Academy et en 2012 en S2000 au volant de cette voiture. «(...) J'aime le rallye dans toutes ses nuances, mais surtout son histoire. Ajouter mon nom à la liste des pilotes ayant représenté Ford est un peu surréaliste. Il y a des pilotes comme Ari Vatanen, Hannu Mikkola, Colin McRae et Carlos Sainz. Voir mon nom gravé dans les livres d'histoire à côté de ces géants est un immense privilège », s’est réjoui le pilote irlandais. A priori, le Français Adrien Fourmaux et le Britannique Gus Greeensmith devraient rester chez M-Sport la saison prochaine.