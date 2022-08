Rallye - WRC - Belgique : Tänak signe son troisième succès de la saison

Fourmaux est également sorti de la route

RALLYE - WRC / BELGIQUE

Classement à l’issue de l’ES20 (sur 20) - Dimanche 21 août 2022

Vainqueurs de spéciales*

Ott Tänak est sur sa lancée. Ce dimanche, le pilote estonien a remporté le rallye WRC d'Ypres en Belgique, neuvième manche du championnat du monde de la spécialité. Soit sa troisième victoire de cette saison 2022, la deuxième consécutive après la rallye de Finlande qui s'est couru il y a huit jours de cela.par les routes particulièrement étroites du parcours, situées dans le Westhoek flandrien, sur de l'asphalte. A l'arrivée, dans des propos rapportés par l'AFP, le champion du monde WRC en 2019, aujourd'hui âgé de 34 ans, ne pouvait que se réjouir de la 17eme victoire de sa carrière : "C'était déjà une surprise de m'imposer en Finlande ; ce l'est tout autant ici car il reste pas mal de choses à améliorer pour aller encore plus vite."Au classement de ce rallye, Tänak a terminé avec cinq secondes d'avance sur le Britannique Elfyn Evans (Toyota), alors que le podium a été complété par le Finlandais Esapekka Lappi (Toyota). L'actuel leader du classement général du championnat du monde, à savoir le Finlandais Kalle Rovanperä, pensionnaire de l'écurie Toyota, fait partie de ceux qui se sont loupés et il termine même assez loin dans ce classement final du rallye WRC d'Ypres.Le Finlandais conserve ainsi évidemment son fauteuil de leader du championnat du monde de la spécialité. Outre Rovanperä, Neuville, Breen, Greensmith et Fourmaux, qui n'a pas résisté dans un virage lors de l'avant-dernière spéciale, ont également connu des sorties de route.Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 5"0Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN-FIN/Toyota) à 1'41"6Oliver Solberg - Elliott Edmondson (SWE-GBR/Hyundai) à 3'28"5Takamoto Katsuta - Aaron Johnston (JAP-IRL/Toyota) à 6'06"1Rovanperä : 3 (ES1, ES9, ES20)Neuville : 8 (ES2, ES5, ES6, ES7, ES8, ES11, ES12, ES13)Tänak : 4 (ES3, ES15, ES16, ES19)Evans : 4 (ES4, ES14, ES17, ES18)*L'ES10 a été arrêtée suite à l'accident de Craig Breen.