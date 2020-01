Rallye-raid - Dakar 2020 (E7) : Paulo Gonçalves se tue en moto

Une deuxième place finale en 2015 comme meilleur résultat



Portuguese biker Paulo Gonçalves passed away.

Décès du pilote portugais Paulo Gonçalves.



Fallecimiento del piloto portugués Paulo Gonçalves.



C'est un véritable drame que le Dakar 2020 vient de vivre. Ce dimanche, lors de la septième étape du rallye-raid disputé pour la toute première fois en Arabie saoudite, le pilote de moto Paulo Gonçalves a trouvé la mort, après une chute.C'est dans un communiqué que l'organisation de la mythique épreuve a annoncé la terrible nouvelle : « Alertés à 10h08, les organisateurs missionnent un hélicoptère médical qui se pose à 10h16 auprès du pilote inconscient, en arrêt cardiorespiratoire. Après une tentative de réanimation sur place, le pilote est héliporté vers l'hôpital de Layla où le décès est malheureusement constaté. »Le Portugais de 40 ans participait là à son 13eme Dakar et avait même pris la deuxième place finale, dans la catégorie motos, en 2015 derrière Marc Coma, avec également trois autres Top 10 à son actif. Sa toute première participation remontait à 2006, à l'époque où l'épreuve se déroulait alors encore en Afrique. Durant cette édition en cours, Gonçalves, qui courait sur une moto du constructeur indien Hero après cinq années passées chez Honda, avait cassé son moteur lors de la troisième étape.Il faut remonter à 2015 pour voir le dernier décès d'un pilote moto, en course. C'était à l'époque le Polonais Michal Hernik qui avait perdu la vie, lors de la troisième étape de l'épreuve, entre San Juan et Chilecito en Argentine.