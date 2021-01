Puget-Théniers - La Penne 2 (12,93 km) : Ogier s'envole vers la victoire

ES12 : Puget-Théniers - La Penne 1 (12,93 km) : Ogier augmente son avance

RALLYE - WRC / MONTE-CARLO

Classement final - Dimanche 24 janvier 2021

Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) en 2h56'33”7

Vainqueurs de spéciales

Ogier : 8 (ES3, ES4, ES5, ES7, ES9, ES12, ES15)

A venirSauf accident, Sébastien Ogier (Toyota) a course gagnée. Le Gapençais a signé sur l'ES14 son septième temps scratch du week-end, devant les deux Hyundai de Dani Sordo et Thierry Neuville et la Toyota de son coéquipier Elfyn Evans. Le leader conforte ainsi encore son avance sur le Gallois. Avec près de trente secondes de retard avant la dernière spéciale de ce rallye de Monte-Carlo, Evans a d'ailleurs compris qu'il ne pourrait pas espérer mieux dimanche. Cette première manche de la saison tend les bras au septuple champion du monde, qui avait déjà devancé le Gallois à Monza en décembre dernier.Alors que ce rallye de Monte-Carlo touche à sa fin, deux luttes figurent au menu de ce sprint final. La première concerne Sébastien Ogier (Toyota) et son coéquipier Elfyn Evans pour la victoire. Deuxième de l'ES13 devant le Gapençais, qui a volontairement baissé de rythme et contrôlé Evans, le Gallois a repris une grosse seconde et revient à moins de 20 secondes du leader au classement provisoire. L'autre match dans le match se dispute pour le podium. Il oppose Thierry Neuville (Hyundai) à Kalle Rovanperä (Toyota). Plus exactement, il opposait, car le temps scratch du Belge dans l'ES13 semble avoir mis un terme définitif au duel. Le Belge compte maintenant près d'1'13” d'avance sur son rival, victime d'une crevaison fatale. Le Finlandais l'a lui-même avoué après cette 13eme spéciale : son but est désormais de conserver cette quatrième place. La troisième, il l'a oubliée.Ca démarre fort pour Sébastien Ogier (Toyota) ! Premier temps scratch de ce dimanche qui réservera quatre spéciales aux pilotes, le Français ne s'est pas laissé surprendre sur le terrain très glissant proposé par cette ES12. Il devance Thierry Neuville (Hyundai), désormais troisième du général, de 7 secondes et son principal rival pour la victoire finale sur ce rallye de Monte-Carlo Elfyn Evans (Toyota) de 8 secondes. Du même coup, le septuple champion du monde creuse l'écart en tête, avec désormais 21 secondes d'avance sur le Gallois.Elfyn Evans-Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) ) à 32”6Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 1’13’’5Kalle Rovanperä-Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 2'33”6Dani Sordo-Carlos del Barrio (ESP-ESP/Hyundai) à 3'14”12Tänäk : 2 (ES1, ES2)Evans : 2 (ES6, ES11)Neuville : 2 (ES10, ES13)L'ES8 a été annulée.