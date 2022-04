Rallye de Croatie : Rovanperä toujours devant, Tänak peut y croire

RALLYE - WRC / CROATIE

Classement à l'issue de l'ES16 - Samedi 23 avril 2022

Yohan Rossel - Valentin Sarreaud (FRA-FRA/Citroën) à 8'24”6

Kalle Rovanperä sur sa lancée. En tête à l'issue de la première journée de ce rallye de Croatie, troisième manche de la saison, qu'il avait déjà démarré sur les chapeaux de roue,Au cours de la journée, le plus jeune vainqueur de l'histoire de la catégorie (en Estonie en juillet 2021) a pourtant dû faire face à la forte pression d'Ott Tänak. L'Estonien est d'ailleurs revenu un temps sur les talons du leader, la faute à une crevaison de ce dernier dans l'ES12 qui avait vu sa large avance sur son rival fondre soudainement, avant que le natif de Jyväskylä ne décide de marquer une nouvelle fois les esprits pour terminer la journée. Il a donc signé un nouveau temps scratch, sur l'ES16 (l'ES15 avait été annulée en raison des conditions météo), et"C'est ma réponse", a lancé ensuite Rovanperä,(sa deuxième de suite après le succès du Finlandais en Suède) dimanche, puisque Craig Breen, troisième, est à plus d'une minute du leader du classement général après les deux premières épreuves. "On va maintenir la pression", assure l'Estonien, contraint à l'exploit face à un Rovanperä aussi solide et serein.Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 19”9Craig Breen - Paul Nagle (IRL-IRL/Ford M-Sport) à 1'13”4Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 1'18”3Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 2'08"2...