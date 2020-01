Dakar : Le triomphe de Sainz et Brabec

Le premier Dakar version Arabie Saoudite a rendu son verdict ! En tête du classement général depuis la troisième étape, Carlos Sainz et Ricky Brabec ont tous les deux triomphé, respectivement en auto et en moto, ce vendredi à l’issue de la douzième et dernière étape ! Si la victoire du pilote espagnol Mini est déjà sa troisième sur le plus célèbre rallye-raid du monde, après 2010 (Volkswagen) et 2018 (Peugeot), le motard de 27 ans écrit quant à lui une page d’histoire, puisque jamais un Américain n’a remporté le Dakar, quelque que soit la catégorie.

Sainz vainqueur d'un match à trois

A 57 ans, Sainz s’offre une troisième victoire avec une écurie différente, au terme d’une course à trois où il a dominé les deux autres cadors que sont Nasser Al-Attiyah (Toyota) et Stéphane Peterhansel (Mini), qui échouent à six et dix minutes du vainqueur. Le Qatari et le Français pourront nourrir des regrets, car ils ne terminent vraiment pas loin de l’Espagnol (lors des deux dernières éditions, les dauphins ont fini avec plus de 40 minutes de retard sur les vainqueurs). Mais Sainz n’a pas connu d’incident majeur et a fait preuve d’une belle régularité, avec quatre victoires d’étape au compteur. La dernière, raccourcie de moitié (167km au lieu de 374km) en raison de la construction d’une installation pétrolière proche du parcours, a été remportée ce vendredi par Al-Attiyah, mais Sainz est arrivé moins de quatre minutes après lui. Quant au double champion du monde de F1 Fernando Alonso, pas épargné par les problèmes, il termine son premier Dakar en treizième position, à 4h42 de son compatriote.

Brabec enfin récompensé

Du côté des motos, le suspense a rapidement pris fin, tant Ricky Brabec s’est montré dominateur. Le pilote Honda a remporté deux étapes (la 3eme et la 6eme) et a vu beaucoup de concurrents être contraints à l’abandon ou perdre trop de temps pour espérer revenir dans la course (Sunderland, Van Beveren, Kevin Benavides…). Seul Pablo Quintanilla (Husqvarna), vainqueur de deux étapes, a réussi à lui résister, mais il termine tout de même à plus de seize minutes. Tobby Price (KTM), le vainqueur de 2016 et 2019, échoue quant à lui à 24 minutes, devant Jose Cornejo (Honda), qui a remporté la dernière étape et en profite pour gagner une place au général. A 28 ans, Brabec, né en Californie, s’offre ainsi la plus belle victoire de sa carrière, et une belle revanche, lui qui avait terminé neuvième du Dakar pour sa première participation, avant d’abandonner lors des trois suivantes. Le premier Français, Adrien Metge (33 ans), finit douzième au général, à 2h33 du Californien. A noter qu'en quad, la victoire est revenue au Chilien Ignacio Casale (Yamaha), leader de la première à la dernière étape, et qui remporte son troisième Dakar après 2014 et 2018.



Classement de l'étape autos

1- Nasser Al-Attiyah- Matthieu Baumel (QAT- FRA /Toyota) en 1h17'30

2- Yasir Seaidan-Kuzmich Alexy (ARA-RUS/Mini) à 1'32

3- Orlando Terranova-Bernardo Graue (ARG-ARG/Mini) à 3'16

4- Fernando Alonso-Marc Coma (ESP-ESP/Toyota) à 3'25

5- Stéphane Peterhansel -Paulo Fiuza ( FRA -POR/Mini) à 3'31

...



Classement général final autos (après 12 étapes sur 12)

1- Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP/Mini) en 42h59'17

2- Nasser Al-Attiyah- Matthieu Baumel (QAT- FRA /Toyota) à 6'21

3- Stéphane Peterhansel -Paulo Fiuza ( FRA -POR/Mini) à 9'58

4- Yazeed Al Rajhi-Konstantin Zhiltsov (EAU-RUS/Toyota) à 49'10

5- Giniel De Villiers-Alex Bravo (AFS-ESP) à 1h07'09

...



Classement de l'étape motos

1- Jose Cornejo (CHI/Honda) en 1h28'15

2- Ricky Brabec (USA/Honda) à 0"53

3- Toby Price (AUS/KTM) à 2'25

4- Luciano Benavides (ARG/Reb Bull) à 3'09

5- Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) à 3'23

...

12- Adrien Metge (FRA/Sherco) à 3'53

...



Classement général final motos (après 12 étapes sur 12)

1- Ricky Brabec (USA/Honda) en 40h02'36

2- Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) à 16'26

3- Toby Price (AUS/KTM) à 24'06

4- Jose Cornejo (CHI/Honda) à 31'43

5- Mathias Walkner (AUT/KTM) à 35'00

...

12- Adrien Metge (FRA/Sherco) à 2h33'14

...