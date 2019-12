Dakar : Fernando Alonso n'ose pas imaginer une victoire

Le 5 janvier prochain, Fernando Alonso va se lancer dans la grande aventure du Dakar ! Un peu plus d'un an après avoir arrêté sa carrière en Formule 1 pour se lancer dans l'endurance avec Toyota (il a d'ailleurs été sacré champion du monde avec l'écurie japonaise), le pilote de 38 ans va prendre part au plus grand rallye-raid du monde, en Arabie Saoudite, alors qu'il n'a quasiment aucune expérience du sable et des rochers. Cela ne lui fait pas peur, même s'il n'a aucune ambition de victoire finale. "Ce serait très audacieux de penser à une victoire. Même Sébastien Loeb, le meilleur pilote de rallye de l'histoire, n'a pas réussi à gagner le Dakar (9eme en 2016, 2eme en 2017, abandon en 2018, 3eme en 2019, ndlr) alors imaginez, moi qui viens de l'asphalte... Mais je pense que le but est plus de faire face au rallye comme une expérience enrichissante pour nous ", a déclaré le double champion du monde (2005 et 2006) avec Renault à la télévision espagnole TVE.

Alonso n'est pas sûr de revenir sur le Dakar

Son compatriote Marc Coma, quintuple vainqueur du Dakar en moto, sera son copilote dans la voiture, une fonction qu'il n'a jamais effectuée, ce qui va ajouter un peu de sel à une expérience qui n'en manquera déjà pas. "J'ai le sentiment que ce sera un rallye unique, une expérience unique. Je veux vivre ce Dakar à fond car je ne sais pas si j'y reviendrai chaque année en janvier. Ce n'est pas la priorité pour les saisons à venir. Cependant, il est vrai que la préparation, l'expérience que nous vivons ces mois-ci, avant le Dakar, en cas de répétition dans le futur, je pense que tout ce que nous faisons maintenant sera très utile et très valable, donc si ça revient à l'avenir, nous serons certainement mieux préparés." C'est donc un Fernando Alonso sans pression qui va aborder ce Dakar nouvelle version en Arabie Saoudite, avec ses douze étapes et ses 5000 kilomètres de spéciales . Et si c'était la recette du succès ?