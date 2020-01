Dakar 2020 : Un motard entre la vie et la mort après une chute

Le Dakar déjà endeuillé



@dakar El Piloto holandés Edwin Straver se encuentra en estado crítico, luego de sufrir una caída con su moto mientras disputaba la Etapa 11.Penúltima de la carrera.

Fué derivado a un Hospital ubicado en Riad, Capital Saudí.

La etapa de mañana, última de la carrera fue recortada pic.twitter.com/W77b49tBam

— Hugo Palamara (@HugoPalamara) January 17, 2020

Après avoir perdu tragiquement le pilote portugais Paulo Gonçalves lors de la 7eme étape, le Dakar 2020 pourrait s'achever avec le décès d'un autre motard. Edwin Straver (48 ans) est en effet entre la vie et la mort depuis sa chute survenue dès les premiers kilomètres de la 11eme et avant-dernière étape, jeudi. Dans un communiqué, la famille du pilote néerlandais a révéler que Straver se trouvait dans un état critique. Il semble même que cela tient presque du miracle que le Néerlandais soit toujours en vie, sachant que son coeur s'est arrêté, nous apprend la famille. « Son cœur a cessé de battre durant dix minutes », indique ainsi le communiqué. Heureusement pour Straver et ses proches, les médecins qui l'avaient pris en charge l'ont réanimé, et maintenu ainsi en vie.Depuis, le pilote qui participait de nouveau au rallye-raid dans la catégorie Original by Motul, consistant à ne pas fournir d'assistance aux concurrents de la catégorie, a été transféré en hélicoptère au Saudi German Hospital de Riyad, où lui a été diagnostiqué une fracture au niveau de la partie supérieure de la colonne cervicale. Une très grave blessure qui fait dire aujourd'hui à la famille du Néerlandais vainqueur l'année dernière dans la catégorie qu'il a choisie que ses jours sont toujours en danger. Au moment de son terrible accident, Straver occupait la 38eme position du classement général, à plus de dix heures de l'Américain Ricky Brabec (Honda). Vendredi, ce dernier a signé sa toute première victoire sur le Dakar. Un Dakar 2020 qui pourrait bien être de nouveau endeuillé dans les prochaines heures.