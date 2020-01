Dakar 2020 : Peterhansel revient à six secondes d'Al-Attiyah (autos), Quintanilla réduit l'écart avec Brabec

A la veille de l'arrivée, le suspense reste entier sur le Dakar 2020. En tout cas, en ce qui concerne la deuxième place. Car pour ce qui est de la victoire finale, elle semble ne plus pouvoir échapper à Carlos Sainz (57 ans). A l'arrivée de la 11eme et avant-dernière étape, ce jeudi à Haradh (seconde partie de l'étape marathon lancée mercredi), l'Espagnol déjà vainqueur à deux reprises de l'épreuve et troisième jeudi compte toujours plus de dix minutes d'avance sur ses deux poursuivants. En revanche, pour la place de dauphin, tout est relancé après que Stéphane Peterhansel a remporté jeudi sa quatrième victoire depuis le départ. « Monsieur Dakar » (13 sacres sur le Dakar dans sa carrière, dont 6 en autos) occupe toujours la troisième position à 24 heures de l'arrivée, mais il n'accuse plus que six secondes de retard sur l'actuel deuxième du classement autos Nasser Al-Attiyah, arrivé deuxième à dix secondes de son rival jeudi lors de cette 11eme étape, tandis que Sainz, lui, a perdu plus de huit minutes sur « Peter ». Mais « le Matador» a fait la différence depuis longtemps déjà. « Plus qu'une journée ! Je vais bien regarder les écarts et rester concentré pour l'étape de demain », a-t-il d'ailleurs lâché après avoir passé la ligne d'arrivée.

Brabec assure

De la même manière, Ricky Brabec peut dormir tranquille chez les motos. Certes, l'Américain a vu son avance fondre de moitié jeudi (elle frôle désormais les 14 minutes) après la nouvelle victoire de Pablo Quintanilla, déjà vainqueur mardi de la 9eme étape. Pas de panique néanmoins, sachant que le leader a avoué après-coup avoir volontairement contrôlé sans prendre de risque, comme il devrait de nouveau le faire vendredi pour assurer son premier titre sur le Dakar. Sur sa Honda, Brabec a d'ailleurs dû se contenter de la dixième place de la spéciale. Ce qui n'enlève rien à la très belle performance de Quintanilla, bien décidé à jouer sa chance à fond jusqu'à l'arrivée et qui a encore été récompensé de ses efforts sur les 379 km de cette seconde partie de l'étape marathon. Vendredi, le Chilien fera assurément un très beau deuxième. Sauf coup de théâtre.

Les classements

Classement de l'étape autos

1- Stéphane Peterhansel -Paulo Fiuza ( FRA -POR/Mini) en 4h14'11

2- Nasser Al-Attiyah- Matthieu Baumel (QAT- FRA /Toyota) à 10”

3- Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP/Mini) à 8'03

4- Bernard Ten Brinke-Tom Colsoul (PBS-BEL/Toyota) à 10'14

5- Jakub Przygonski-Timo Gottschalk (POL-ALL/Mini), à 6'23

...



Classement général autos (après 11 étapes sur 12)

1- Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP/Mini) en 41h37'51

2- Nasser Al-Attiyah- Matthieu Baumel (QAT- FRA /Toyota) à 10'17

3- Stéphane Peterhansel -Paulo Fiuza ( FRA -POR/Mini) à 10'23

4- Yazeed Al Rajhi-Konstantin Zhiltsov (EAU-RUS/Toyota) à 47'57

5- Giniel De Villiers-Alex Bravo (AFS-ESP) à 1h06'34

...



Classement de l'étape motos

1- Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) en 4h09'22

2- Mathias Walkner (AUT/KTM) à 9”

3- Luciano Benavides (ARG/KTM) à 2'48

4- Jose Cornejo (CHI/Honda) à 2'53

5- Toby Price (AUS/KTM) à 5'49

...

17- Adrien Metge (FRA/TVS) à 22'01

...



Classement général motos (après 11 étapes sur 12)

1- Ricky Brabec (USA/Honda) en 38h33'28

2- Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) à 13'56

3- Toby Price (AUS/KTM) à 22'34

4- Mathias Walkner (AUT/KTM) à 29'53

5- Joan Barreda (ESP/Honda) à 30'09

...

12- Adrien Metge (FRA/Sherco) à 2h30'14

...