Mladenovic cartonne, Garcia dérape

Kristina Mladenovic a apporté un premier point à l'équipe de France en finale de la Fed Cup face à l'Australie. Pour son premier duel à Perth, la Tricolore n'a fait qu'une bouchée d'Alja Tomljanovic (6-1, 6-1) en seulement 1h12' de jeu.

Un premier point d'importance pour lancer les Bleues. Mais dans la foulée, Ashleigh Barty a remis les compteurs à zéro en égalisant très aisément contre une Caroline Garcia dépassée. Un véritable récital pour l'une, un cauchemar absolue pour l'autre qui s'est terminé par un cinglant 6-0, 6-0 en 56 minutes...

Voilà les deux équipes à 1-1 avant le prochain match qui pourrait bien être clé. Il opposera en effet, dimanche, Mladenovic à Barty.

France strike first!@KikiMladenovic surges to victory to put the visitors in charge on Day 1



