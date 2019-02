La République tchèque et la Roumanie dos à dos

La République tchèque et la Roumanie sont à égalité 1-1 samedi, au premier tour de Fed Cup.

La logique a été respectée, avec les victoires de Karolina Pliskova devant Mihaela Buzarnescu (6-1, 6-4) puis de Simona Halep face à Katerina Siniakova (6-4, 6-0). De cette confrontation sortira le potentiel adversaire de la France en demies.

Dans l'autre partie du tableau, les Etats-Unis et l'Australie sont également à 1-1, après les succès d'Ashleigh Barty contre Sofia Kenin (6-1, 7-6) puis de Madison Keys face à Kimberly Birrell (6-2, 6-2). La Biélorussie mène 2-0 en Allemagne grâce à Aliaksandra Sasnovitch et Arina Sabalenka, respectivement victorieuses de Tatjana Maria (7-6, 6-3) et Andrea Petkovic (6-2, 6-1).