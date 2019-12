Fed Cup : Halep fait l'impasse

La Fed Cup, dans sa toute nouvelle version, n'a pas encore débuté qu'elle fait déjà une première victime parmi les joueuses de tennis. En effet, Simona Halep, 4eme joueuse mondiale et ancienne numéro une mondiale, sera aux abonnées absentes. La mythique compétition, qui va être entièrement réformée, comme son homologue masculin l'a été cette année, doit débuter incessamment sous peu, avec un tour de qualifications prévu les 7 et 8 février prochains. A cette occasion, la Roumanie, privée donc de sa meilleure joueuse lauréate à Roland-Garros en 2018 et à Wimbledon en 2019, sera opposée à la Russie. La phase finale, quant à elle, aura lieu ensuite sur une semaine, du 14 au 19 avril prochains, à Budapest. Quatre pays sont d'ailleurs d'ores et déjà qualifiés pour cette fameuse phase finale. Il s'agit de la France, tenante du titre, de l'Australie, finaliste sortant, de la Hongrie, en sa qualité de pays hôte, mais également de la République tchèque, qui a reçu une invitation.