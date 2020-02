Fed Cup : Ça ne va pas mieux pour Osaka

C'est parti pour la Fed Cup nouvelle génération ! Comme la Coupe Davis, la phase finale de la compétition féminine se déroulera désormais dans un même endroit (Budapest) avec douze équipes (dont la France, tenante du titre et qualifiée d'office), des demi-finales et une finale, du 14 au 19 avril. En attendant, les qualifications se déroulent ce week-end pour 16 équipes. Et il y a du beau monde ! Sofia Kenin et Serena Williams défendront les couleurs des Etats-Unis, Naomi Osaka celles du Japon, Kiki Bertens celles des Pays-Bas, Belinda Bencic celles de la Suisse...

Osaka tombe de haut

Le tout premier match de ces qualifications a livré une grosse surprise, avec la victoire de l'Espagnole Sara Sorribes Tormo sur la Japonaise Naomi Osaka. La n°78 mondiale a dominé la n°10 sur le score de 6-0, 6-3 en 1h18, en lui prenant six fois son service ! Osaka, qui a perdu son titre à l'Open d'Australie en s'inclinant dès le troisième tour contre Coco Gauff, a pourtant breaké en début de deuxième set, en vain... Misaki Doi tentera de remettre les deux équipes à égalité face à Carla Suarez Navarro.



FED CUP / QUALIFICATIONS

Vendredi 7 et samedi 8 février

Espagne - Japon : 1-0

Pays-Bas - Biélorussie : 0-0

Suisse - Canada : 0-0

Roumanie - Russie : 0-0

Belgique - Kazakhstan : 0-0

Slovaquie - Grande-Bretagne : 0-0

Brésil - Allemagne : 0-0

Etats-Unis - Lettonie : 0-0



La France, l'Australie, la République tchèque et la Hongrie sont qualifiées d'office pour la phase finale.