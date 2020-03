Coronavirus : L'ITF décide de reporter la phase finale de la Fed Cup

It is with regret that we announce the Fed Cup by BNP Paribas Finals & Play-Offs 2020 have been postponed due to COVID-19 health concerns.

L’éligibilité pour les JO également impactée

Les Bleues devront attendre pour défendre leur titre. Alors que la phase finale « new look » de la Fed Cup devait avoir lieu du 14 au 19 prochain sur terre battue à Budapest, la Fédération Internationale et la Fédération Hongroise de tennis ont annoncé ce mercredi leur décision de reporter l’événement en raison de l’épidémie de Covid-19 qui touche toujours plus l’Europe et s’étend dans le monde. Aucune date n’a été annoncée par l’ITF pour la tenue de cette phase finale à douze pays mais assure être en contact avec toutes les parties prenantes, dont la WTA, afin de trouver une nouvelle place dans le calendrier international.Cette annulation ne sera pas sans conséquences pour les prochains Jeux Olympiques puisque la participation à la Fed Cup est un des critères pour juger de l’éligibilité des joueuses. L’ITF a assuré par voie de communiqué travailler de concert avec le Comité International Olympique à ce sujet. De plus, les barrages programmés les 17 et 18 avril sont également reportés à une date ultérieure. « Nous sommes très déçus de devoir prendre cette décision mais nous n’allons pas mettre en péril la santé et le bien-être des joueuses, des capitaines, des organisateurs et des spectateurs, a assuré David Haggerty, président de l’ITF, dans un communiqué. Cette décision n’a pas été prise à la légère, la menace du Covid-19 est sérieuse et nous impose d’agir de manière responsable en tant que fédération mais également en tant qu’êtres humains. Ce problème va bien au-delà du sport. De nouvelles dates pour la phase finale et les barrages seront annoncées en temps utile et, tout d’abord, nous allons être guidés par le laps de temps pendant lequel le tennis sera impacté par le Covid-19. »