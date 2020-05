Coronavirus : Les joueurs français permettent de récolter 81 040 euros

C’est une belle initiative lancée par l’Union Nationale des Joueurs Professionnels de Tennis (UNJPT) et l’Union du Tennis Féminin (UTF) avec le soutien de la Fédération Française de Tennis, et elle a rencontré un beau succès. La FFT a en effet annoncé que la vente aux enchères organisée par les joueurs français avait permis de récolter 81 040 euros pour la Fondation de l’AP-HP (Assistance Publique des Hôpitaux de Paris).

Plus de 8500 enchères Entre mercredi et dimanche dernier, une centaine de lots a été mise aux enchères. Parmi ces lots : une heure de tennis sur un court FFT avec Pauline Parmentier, Richard Gasquet ou encore Lucas Pouille, une journée permettant de suivre un espoir du tennis français au Centre National d’Entraînement, des maillots de Fed Cup et de Coupe Davis dédicacés par les joueuses et les joueurs de l’équipe de France, des raquettes, des tenues complètes, des polos, des tee-shirts appartenant à des champion(nes). Au total, 8670 enchères ont été déposées ! L’argent récolté ira aux soignants.