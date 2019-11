Comment Benneteau s’est (bêtement) cassé le pied 

Il en aurait fallu plus pour lui ôter le sourire qui l’accompagne depuis dimanche et la victoire de Caroline Garcia et Kristina Mladenovic dans le double décisif de la finale de la Fed Cup face à l’Australie. Un succès synonyme de sacre pour l’équipe de France, vainqueur aux Antipodes de la troisième Fed Cup de son histoire.

Un exploit qui méritait bien une petite fête, le capitaine des Bleues expliquant d'ailleurs sitôt la fin du match qu’il était temps d’aller boire quelques bières. La soirée a néanmoins tourné court pour le Bressan, victime d’une fracture du pied au moment de fêter la victoire de ses troupes.

Et à son goût cette blessure a quelque peu manqué de panache. "Je n’ai pas fait n’importe quoi. C’est un pas de danse. ‘Danse avec les stars’, ça va être très compliqué… Mon pied a cédé. Je me suis retourné le pied, je suis mal retombé", a-t-il ainsi expliqué dans des propos rapportés par RMC Sport, pointant du doigt l’épaisseur des moquettes australiennes. "On était dans un grand salon avec des grosses moquettes. Ma chaussure s’est bloquée. Mon pied a littéralement cédé et s’est retourné, de manière improbable. Mais ça s’est fait comme ça, vraiment. J’aimerais bien vous dire que j’étais à 12 grammes et que j’ai sauté de 3m50 de haut, mais non."

Julien Benneteau n’en est pas moins quitte pour un passage par la case opération ce jeudi matin et à de longues semaines en béquilles.