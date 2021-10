Billie Jean King Cup : Fernandez forfait, bonne nouvelle pour les Bleues !

Aux Bleues d'en profiter !

Bonne nouvelle pour l’équipe de France ! Les Bleues, victorieuses de la Billie Jean King Cup en 2019 et très loin d’être favorites pour conserver leur trophée au vu de leurs résultats individuels en 2020 et 2021, ont appris ce jeudi le forfait de l’une des joueuses majeures de l’une des équipes de leur groupe, Leylah Fernandez. La Canadienne de 19 ans, finaliste du dernier US Open et 28eme joueuse mondiale, a annoncé son forfait pour la phase finale, qui se déroulera du 1er au 6 novembre à Prague en République Tchèque. « Cela a toujours été un honneur de représenter mon pays. Le Canada m’a donné, à moi et à ma famille, tellement de support et d’opportunités. Qui plus est, au cours des dernières semaines, le soutien que j’ai reçu des Canadiens signifiait énormément pour moi.», a déclaré la native de Montréal, qui sera remplacée par Carole Zhao (26 ans, 326eme en simple, 562eme en double). Gabriela Dabrowski (29 ans, 7eme en double), Rebecca Marino (30 ans, 157eme en simple) et Françoise Abanda (24 ans, 341eme en simple) sont les autres Canadiennes sélectionnées, en l’absence de l’autre cador, Bianca Andreescu, qui a préféré renoncer également.C’est le 1er novembre que le Canada doit affronter l’équipe de France, dont la sélection est composéeLe Canada affrontera ensuite la Russie (emmenée par Anastasia Pavlyuchenkova, Daria Kasatkina, Veronika Kudermetova, Ekaterina Alexandrova et Liudmila Samsonova) le 2 et la France jouera la Russie le 3. Seul le premier du groupe sera qualifié pour les demi-finale. Le Canada semble désormais être le maillon faible du groupe, alors qu'il aurait été l'un des favoris de la compétition si son équipe avait été au complet. Aux filles de Julien Benneteau d'en profiter !France (Caroline Garcia, Alizé Cornet, Fiona Ferro, Clara Burel)Russie (Anastasia Pavlyuchenkova, Daria Kasatkina, Veronika Kudermetova, Ekaterina Alexandrova et Liudmila Samsonova)Canada (Carole Zhao, Gabriela Dabrowski, Rebecca Marino, Françoise Abanda)Australie (Ajla Tomljanovic, Astra Sharma, Storm Sanders, Olivia Gadecki, Ellen Perez)Biélorussie (Victoria Azarenka, Aliaksandra Sasnovich, Olga Govortsova, Yuliya Hatouka, Lidziya Marozava)Belgique (Elise Mertens, Alison Van Uytvanck, Greet Minnen, Maryna Zanevska, Kirsten Flipkens)Etats-Unis (Jessica Pegula, Danielle Collins, Sloane Stephens, Coco Vandeweghe, Caroline Dolehide)Espagne (Garbine Muguruza, Paula Badosa, Sara Sorribes Tormo, Nuria Parrizas Diaz, Carla Suarez Navarro)Slovaquie (Anna Karolina Schmiedlova, Kristina Kucova, Viktoria Kuzmova, Rebecca Sramkova, Tereza Mihalikova)République tchèque (Barbora Krejcikova, Marketa Vondrousova, Tereza Martincova, Katerina Siniakova, Lucie Hradecka)Allemagne (Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Anna-Lena Friedsam, Jule Niemeier, Nastasja Schunk)Suisse (Belinda Bencic, Jil Teichmann, Viktorija Golubic, Stefanie Vögele)