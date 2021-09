Billie Jean Cup : France - Canada en ouverture !

Le Canada puis la Russie pour les Bleues



La liste avant le 4 octobre

Julien Benneteau et son équipe y voient plus clair ! Le capitaine de l’équipe de France de Fed Cup, devenue Billie Jean Cup, connait depuis ce mercredi le calendrier de la phase finale de l’épreuve, qui aura lieu du 1er au 6 novembre à l’O2 Arena de Prague, sur dur indoor. Rappelons que la compétition avait été annulée l’an passé en raison de la pandémie de coronavirus et queOn connaissait la composition des quatre poules de trois équipes depuis de longs mois, mais c’est l’ordre des matchs qui a été dévoilé ce mercredi. La France sera la première équipe à entrer en lice, contre le Canada le lundi 1er novembre à 10h30.Les Françaises affronteront ensuite la Russie le mercredi 3 novembre à 10h30, une équipe qui a également de quoi faire peur aux Bleues, avec Anastasia Pavlyuchenkova, Daria Kasatkina, Veronika Kudermetova ou encore Ekaterina Alexandrova. Les rencontres consisteront en deux simples (en trois sets maximum, avec tie-break) suivis d’un double (en trois sets maximum, le troisième étant un super tie-break en dix points, sauf en finale).Les quatre premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les demi-finales, qui se dérouleront le samedi 5 novembre, avant la finale le 6. Les capitaines ont jusqu’au 4 octobre pour donner leur liste de quatre joueuses.Groupe A : France, Russie, CanadaGroupe B : Australie, Biélorussie, BelgiqueGroupe C : Etats-Unis, Espagne, SlovaquieGroupe D : République tchèque, Allemagne, Suisse