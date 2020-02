Ce replay aura été riche en buts et en rebondissements divers. Le score peut d'ailleurs en témoigner. Encore critiqué cette semaine par José Mourinho qui lui reprochait sa propension à se blesser, l'ancien lyonnais, avec une frappe déviée dans ses propres cages par Stephens, le défenseur des Saints. Southampton a rétorqué par l'entremise des arabesques d'un Sofiane Boufal inspiré. Ce dernier servait ainsi Redmond à la demi-heure de jeu, dont la frappe était repoussée par Lloris. Long avant bien suivi pour égaliser. 1-1 au repos.Les Saints étaient dominateurs en termes de possession et à 20 minutes de la fin, les visiteurs trouvaient de nouveau la faille. Ings, servi par Redmond, accrochait le petit filet opposé et donnait l'avantage aux siens. Un avantage de courte durée néanmoins, puisque 7 minutes plus tard, une combinaison magnifique entre Lucas et Dele Ali permettait au Parisien d'égaliser pour les Spurs. Les hommes de José Mourihno allaient ensuite obtenir un penalty suite à une faute de Gunn sur Son dans la surface.. Le score final, les Spurs et Mourinho ont eu chaud.