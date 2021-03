Les supporters mancuniens retiennent leur souffle à l'orée d'une saison qui pourrait s'avérer historique pour leur club. Le quadruplé est encore possible pour l'escouade de Guardiola, qui rêve certainement d'un succès en Ligue des Champions, véritable Graal pour les Sky Blues. Mais ce soir, il fallait passer l'obstacle Everton en Cup, histoire aussi de répondre aux critiques de Carlo Ancelotti. Ce dernier affirmait en conférence de presse que City n'a "pas d'identité claire". Une équipé dénuée d'identité mais avec une moyenne de possession très supérieure à celle du coach italien, qui dans le premier acte, a dû se contenter de contres. Le 0-0 au repos n'était d'ailleurs pas franchement outrageux au vu de la physionomie des 45 premières minutes.

City allait néanmoins s'offrir une belle opportunité à l'heure de jeu. Suite à un bon travail de Fernandinho, Raheem Sterling tentait une frappe pied droit repoussée par Joao Virginia, le portier des Toffees. Six minutes plus tard, les hommes de Guardiola insistaient et suite à une combinaison avec Riyad Mahrez, Phil Foden tentait une frappe qui passait à droite des cages des Merseysiders. Mais encore une fois et comme souvent cette saison, c'est de Gundogan qu'allait venir la lumière. En fin de rencontre, le milieu de terrain citizien profitait d'une frappe d'Aymeric Laporte détournée sur sa transversale par Virginia pour crucifier les Toffees à six minutes du terme. En toute fin de match, une passe dans la profondeur de Rodri permettait à De Bruyne de porter le score à 2-0. C'était d'ailleurs le score final. Cette équipe de Manchester City est décidément rodée à la victoire et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. City est dans le dernier carré de la FA Cup.