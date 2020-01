David contre Goliath, pour une opposition qui, au final, a failli avoir des proportions bibliques. En effet, la logique n'a pas été respectée au New Meadow Stadium ce dimanche à l'occasion du 4e tour de FA Cup. Une équipe de Liverpool largement remaniée n'a pas réussi à mettre fin au rêve de la petite formation locale. Dès le quart d'heur de jeu, Chirivella mettait pourtant sur orbite Jones en profondeur sur la gauche. Et la frappe croisée du gauche de ce dernier faisait mouche pour les visiteurs. Shrewsbury tentait de se rebeller et s'offrait une vraie opportunité quand Whalley ratait son un contre un avec un Adrian à l'affût (23e).







C'étaient pourtant les Merseysiders qui doublaient la mise. Suite à un centre anodin de Williams, Love, pas attaqué, inscrivait un CSC du bout du pied droit. Mais Shrewsbury ne voulait pas abandonner son rêve et réduisait le score sur penalty par Cummings après une faute de Larouci sur Laurent (65e). Liverpool se faisait bouger par des locaux revigorés. Les Shrews comme les Reds guettaient alors la rupture et dans cette quête du KO, ce sont les locaux qui emportaient le morceau avec une égalisation signée Cummings du droit suite à une déviation de Whalley. Les Shrews dominaient dans le jeu, mais Liverpool restait dangereux. Firmino tentait de lober O'Leary à deux minutes de la fin, cependant, le portier des locaux déviait cette tentative. Mais plus rien n'était marqué dans cette rencontre et de vaillants Shrews donnent rendez-vous aux coéquipiers de Salah à Anfield.