Sans faire de bruit, Thomas Tuchel poursuit son bonhomme de chemin avec Chelsea. Le technicien allemand, qui n'a toujours perdu, a même récolté son 4e succès consécutif toutes compétitions confondues en s'imposant sur la pelouse d'une formation inférieure, Barnsley.

Abraham permet à Chelsea d'éviter le piège

Ce match, Chelsea ne l'a pas dominé de la tête et des épaules, si ce n'est sur le plan de la possession, écrasante. Avec un bon quadrillage, les pensionnaires de Championship (2e division anglaise) ont même trouvé le moyen de frapper plus de fois au but que l'ogre londonien, mais ce sont bien les Blues qui ont eu le dernier mot pour éviter de tomber dans le piège.

Il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir la situation se débloquer avec le seul but du match signé Tammy Abraham - sur le seul tir cadré de Chelsea (0-1, 64e). Les hommes de Tuchel se sont ensuite attelés à gérer cet avantage, sans parvenir à se mettre à l'abri, jusqu'au coup de sifflet final. Le contrat est rempli. Sans mention.