Tottenham s'était pourtant offert plusieurs opportunités dans cette rencontres, notamment lors du premier acte, quand l'ancien parisien Giovani Lo Celso se voyait refuser l'ouverture du score pour un hors-jeu de Heung-min Son, qui déviait légèrement sa tentative à la 20e minute. Les Saints avaient eux aussi une grosse occasion peu après la demi-heure de jeu quand Tanganga sauvait son équipe sur sa ligne à la suite d'une mauvaise sortie de Lloris après un coup franc.



Les Spurs trouvaient enfin l'ouverture à l'heure de jeu grâce à une frappe croisée de Son consécutive à un service de Lamela, mais Sofiane Boufal égalisait face à Lloris à quelques minutes du terme grâce à une passe signée Danny Ings (87e). Un mois après son revers face aux Saints en Premier League le 1er janvier dernier (1-0), Tottenham ne s'est donc pas vengé. Les hommes de José Mourinho auront une nouvelle occasion de le faire à domicile lors du replay.



FULL-TIME: A late equaliser for the hosts means the tie will need to be decided by a replay at Tottenham Hotspur Stadium.