Arsenal se présentait ce samedi avec le vent en poupe pour son 16e de finale de FA Cup face à Southampton. Les Gunners restaient sur une belle série en championnat et on les croyait en mesure de bien négocier ce rendez-vous. Mais, de manière surprenante, ils ont chuté. Les Londoniens ont concédé but au milieu de la première période (24e) et ont été capables d’y répondre. L’ancien lillois Gabriel a trompé son propre gardien en voulant intervenir sur un centre à ras de terre de Kyle Walker-Peters. Sa déviation a pris Bernd Leno à contre-pied. Le Brésilien n’est manifestement pas verni contre les Saints, puisque lors de la dernière opposition entre les deux équipes il avait eu le malheur de se faire expulser.

Un Arsenal inoffensif

Arsenal avait suffisamment de temps pour se remettre à l’endroit après ce malheureux coup du sort. Cependant, sans leurs hommes forts, laissés au repos par l’entraineur, les visiteurs ont eu toutes les peines du monde à se montrer menaçants. Ils n’ont tenté que 7 tirs tout au long de la partie, dont deux cadrées seulement. Et il n’y a qu’Edward Nketiah qui est parvenu à faire parcourir un semblant de frisson ans la surface adverse, avec un tir à la 69e qui a contraint Fraser Forster à une intervention du pied.

Au final, Arsenal a donc dû baisser pavillon et abandonner l’espoir de conquérir sa cinquième FA Cup en huit ans. La saison dernière, c’est en gagnant cette compétition que l’équipe d’Arteta a accroché in extremis un accessit pour l’Europe. Cette fois, Lacazette et ses coéquipiers auront donc tout intérêt à retrouver le haut de tableau en PL (ou à remporter l’actuelle C3), sous peine de vivre une campagne 2021/2022 sans participation continentale.