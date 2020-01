Avec une équipe largement remaniée, les Gunners ont entamé la rencontre tambour battant avec un pressing haut et beaucoup d'énergie. Une approche payante, puisque dès la 5e minute, les visiteurs ouvraient la marque après une action d'école. Willock récupérait le cuir au centre du pré et progressait jusqu'à l'entrée du rectangle adverse. Il servait ensuite Martinelli, qui remettait dans la foulée à Saka, dont la frappe faisait mouche pour le 1-0.







Séduisants dans le jeu, les Gunners marquaient à nouveau à la 26e minute. Willock, encore lui, parvenait à trouver Nketiah qui concluait de l'intérieur du gauche pour le deuxième but des Londoniens. Bournemouth se jetait ensuite à l'assaut des cages de Martinez et s'offrait trois opportunités intéressantes avant le repos, sans en marquer aucune. Les Gunners, dominateurs dans la possession, cédaient un peu de terrain aux Cherries en seconde période, et ces derniers réduisaient la marque par Surridge dans le temps additionnel, alors qu'une frappe de Cook faisait frissonner les fans d'Arsenal en toute fin de rencontre. 2-1, score final. Arsenal rejoint Leicester, Chelsea, Manchester United et City au tour suivant de FA Cup.