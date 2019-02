Comme la saison dernière, Manchester City s'offrira-t-il un doublé Premier League-League Cup ? Alors que Liverpool a repris la tête du championnat, pour un point, plus tôt ce dimanche, les champions d'Angleterre en titre ont remporté leur premier titre de l'année 2019, en dominant Chelsea en finale de la Carabao Cup au terme d'une séance de tirs au but (0-0, 4 tab à 3). Maurizio Sarri s'enfonce dans une situation toujours plus instable, d'autant que l'entraîneur italien est impliqué dans un incident invraisemblable avec l'un de ses joueurs...

D'abord, les hommes de Pep Guardiola n’ont jamais trouvé la faille dans le bloc des Blues. Le premier tir, signé Sergio Agüero, est intervenu seulement à la 22e minute. Et, pour voir leur plus grosse opportunité, il fallait attendre la seconde période de la prolongation, lorsque Raheem Sterling s’est faufilé dans la surface adverse (110e). En face, les Londoniens ont tenu bon en imposant une grosse bataille physique par moments, et se sont procurés quelques situations. Eden Hazard se démenait seul en pointe et, sur l'un des slaloms du Diable rouge, N’Golo Kanté frappait au-dessus (66e).

C'est en fin de prolongation qu'une scène surréaliste a enflammé cette finale soporifique. Légèrement blessé, Kepa Arrizabalaga a été soigné par le staff médical avant que Maurizio Sarri ne décide de le remplacer par Willy Caballero. Le portier espagnol a alors refusé de sortir du terrain, pendant plusieurs minutes, et son coach italien est devenu fou de colère, étant même à deux doigts de rentrer aux vestiaires. Dans la foulée, le jeune gardien n'a pu sauver Chelsea et Sarri. La presse britannique ne manquera pas d’en faire ses gros titres.